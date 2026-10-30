Fiscalía aprehende al exministro Novillo por el “caso radares”

País
Redacción Central
Publicado el 30/10/2026 a las 8h49
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El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, quedó aprehendido tras haberse presentado a declarar por la denuncia del Gobierno por presuntas irregularidades en el proyecto del “Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo” (Sidacta).

“Soy inocente, he presentado todos los descargos”, señaló Novillo, quien fue Ministro en la gestión de  Luis Arce, tras su aprehensión, según imágenes compartidas por DTV.

La denuncia fue presentada por el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y la Procuraduría General del Estado. Entre los procesados también están los exministros Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, del Gobierno de Evo Morales; y Fernando López, de la gestión  de Jeanine Añez.

Al respecto, el fiscal general del Estado interino, Armando Urioste, confirmó que Novillo fue aprehendido acusado de los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes.

Al momento de presentar su denuncia, el 15 de octubre, el ministro Justiniano detalló que en este caso se habría producido un daño económico de 1.748 millones de dólares. La demanda, que también alcanza a exfuncionarios públicos, militares y empresarios, es por los delitos de Contratos Lesivos al Estado; Incumplimiento de contratos; Incumplimiento de Deberes; y Conducta Antieconómica.

El actual Ministro detalló que en el proyecto Sidacta, el 2016, se firmó un contrato por más de 191 millones de Euros para la adquisición de 13 radares civiles y militares, centro de control, comunicaciones, software, capacitación y transferencia tecnológica.

Señaló que el contrato establecía que es un proyecto “llave en mano”, es decir, que el Estado debía recibir “un sistema completo funcional y puesto en operación”, con un plazo de entrega de 31 meses.

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