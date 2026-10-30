Gobierno y Magisterio rompen el diálogo y ratifican paro de 48 horas

Durante una reunión realizada en Cochabamba, los representantes de la Confederación de Maestros Urbanos, rompió el diálogo con el Ministerio de Educación. Además, anunciaron movilizaciones que incluirán un paro de 48 horas la próxima semana.

La demanda del magisterio se da debido al proyecto de ley que plantea transferir a las gobernaciones la administración de los recursos humanos de los institutos técnicos y tecnológicos. En ese sentido, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que llegó con el objetivo de explicar los alcances de la propuesta; sin embargo, el sector se negó a revisar el documento.

“Pese a todos los esfuerzos que se hizo desde el Poder Ejecutivo, junto al viceministro de Autonomías, lamentablemente el magisterio decidió romper el diálogo. No pudimos leer ni siquiera un artículo del anteproyecto de ley, ni siquiera pudimos explicar los fundamentos”, dijo.

Por su parte, una representante del magisterio manifestó que las autoridades del Gobierno se mantuvieron “intransigentes” sobre el tema de la descentralización de los institutos y cuestionó que los docentes no hayan sido incluidos en la elaboración del ante proyecto.

En ese sentido, Sanjinés explicó que los dirigentes del sector exigían una respuesta directa de si o no sobre la propuesta; sin embargo, el Gobierno intentaba explicar los alcances de la norma.

“Querían que señalemos directamente sí o no y de nuestra respuesta iban a asumir una respuesta, pero insistimos en leer y que conozcan en detalle qué es lo que tiene esta medida, pero se negaron a hacerlo”, señaló.