Loza denuncia una conspiración contra la Gobernación y un plan para detenerlo

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, denunció este viernes una presunta conspiración en contra de la Gobernación y un plan del gobierno de Rodrigo Paz para detenerlo tras la detención de un dirigente minero, Alain Torrico, por una denuncia de preparar movilizaciones violentas en coordinación con el expresidente Evo Morales.

Ante ello, Loza respondió y aseguró que buscan sembrarle pruebas. “Yo nunca había tenido contacto con ese señor (Torrico) ni le conozco. Definitivamente nada, cero, no sé de dónde viene, cómo se atribuyen para mentir semejante cosa”, declaró Loza.

En su durante la presentación de Torrico, una persona lo llamó para asegurarle que están tratando de involucrarlo con el caso y que incluso tratarán de detenerlo.

El jueves, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó al detenido, a su hermano y una cuadro con presuntas llamadas del aprehendido con el gobernador Loza y otras exautoridades.