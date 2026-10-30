Maestros rompen diálogo con el Gobierno y ratifican paro de 48 horas

País
URGENTEBO
Publicado el 30/10/2026 a las 14h03
ESCUCHA LA NOTICIA

Durante una reunión realizada en Cochabamba, los representantes de la Confederación de Maestros Urbanos, rompió el diálogo con el Ministerio de Educación. Además, anunciaron movilizaciones que incluirán un paro de 48 horas la próxima semana.

La demanda del magisterio se da debido al proyecto de ley que plantea transferir a las gobernaciones la administración de los recursos humanos de los institutos técnicos y tecnológicos. En ese sentido, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que llegó con el objetivo de explicar los alcances de la propuesta; sin embargo, el sector se negó a revisar el documento.

“Pese a todos los esfuerzos que se hizo desde el Poder Ejecutivo, junto al viceministro de Autonomías, lamentablemente el magisterio decidió romper el diálogo. No pudimos leer ni siquiera un artículo del anteproyecto de ley, ni siquiera pudimos explicar los fundamentos”, dijo.

Por su parte, una representante del magisterio manifestó que las autoridades del Gobierno se mantuvieron “intransigentes” sobre el tema de la descentralización de los institutos y cuestionó que los docentes no hayan sido incluidos en la elaboración del ante proyecto.

En ese sentido, Sanjinés explicó que los dirigentes del sector exigían una respuesta directa de si o no sobre la propuesta; sin embargo, el Gobierno intentaba explicar los alcances de la norma.

“Querían que señalemos directamente sí o no y de nuestra respuesta iban a asumir una respuesta, pero insistimos en leer y que conozcan en detalle qué es lo que tiene esta medida, pero se negaron a hacerlo”, señaló.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Desbaratan en Chile red criminal que robaba autos por encargo vía WhatsApp para el mercado boliviano
2
BCB anticipa la devolución de dólares y viabiliza el ahorro en moneda extranjera
3
Envían a Johnny Fernández a Palmasola por presunta malversación de fondos
4
Paz promulga ley de crédito de $us 30,2 millones del BID para cambiar luminarias en ocho municipios
5
Gobierno español atribuye a un error humano el choque de trenes

Lo más compartido

1
Misión cumplida: Manfred llega con agua y forraje a Pasorapa, golpeada por la sequía
2
Comunicado Viva Bonus
3
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
4
Boliviano fue detenido en Chile tras hallazgo de droga escondida en su calzado
5
Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales

Más en País

30/10/2026
Presidente confirma que informe de su primer año será por escrito
Dice estar dispuesto a exponerlo de viva voz en el Parlamento al retornar de su viaje a Europa para dos foros internacionales, uno en España el 4 y 5 de...
Ver más
30/10/2026
Paz promulga ley de crédito de $us 30,2 millones del BID para cambiar luminarias en ocho municipios
El presidente de Bolivia Rodrigo Paz promulgó este viernes la ley que aprueba el crédito de $us 30,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para...
Ver más
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó que participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo en Madrid, España, en noviembre próximo.
Ver más
30/10/2026
Paz confirma viaje a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana
La justicia determinó detención domiciliaria para Edmundo Novillo Aguilar (exministro de Defensa del gobierno de Luis Arce), en el marco de las investigaciones del denominado "Caso Radares".
Ver más
30/10/2026
Dictan detención domiciliaria para el exministro de Defensa Edmundo Novillo por el "Caso Radares"
La Cámara de Senadores  reeligió ayer a  Diego Ávila como presidente con la mayoría de votos para la gestión 2026-2027.
Ver más
30/10/2026
Reeligen a Ávila presidente del Senado y los diputados eligen hoy a su directiva
El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, quedó aprehendido tras haberse presentado a declarar por la denuncia del Gobierno por presuntas irregularidades en el proyecto del “Sistema Integrado de...
Ver más
30/10/2026
Fiscalía aprehende al exministro Novillo por el “caso radares”
En Portada
30/10/2026 Economía
Gobierno presupuesta Bs 11.000 millones para subvención de combustibles en 2027
El proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 fue enviado este viernes a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
vista
30/10/2026 País
Dictan detención domiciliaria para el exministro de Defensa Edmundo Novillo por el "Caso Radares"
La justicia determinó detención domiciliaria para Edmundo Novillo Aguilar (exministro de Defensa del gobierno de Luis Arce), en el marco de las investigaciones...
vista
30/10/2026 Economía
Ultiman detalles para que opere el Aeropuerto Capitán Nicolás Rojas en el aniversario de Potosí
Los trabajos de construcción de la nueva pista en el Aeropuerto Internacional Capitán Nicolás Rojas de Potosí ingresan en su etapa final, con miras a su puesta...
vista
30/10/2026 Economía
Aumentan despachos de combustibles por el feriado
“Se instruyó a YPFB el incremento de volúmenes y el despacho continuo de diésel, gasolinas y gas licuado, contando con stocks suficientes en plantas de...
vista
30/10/2026 País
Paz promulga ley de crédito de $us 30,2 millones del BID para cambiar luminarias en ocho municipios
El presidente de Bolivia Rodrigo Paz promulgó este viernes la ley que aprueba el crédito de $us 30,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para...
vista
30/10/2026 Seguridad
Condenan a 30 años a la madre que ahogó a su bebé en un pozo en Sipe Sipe
El Fiscal Departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez Tapia, informó que el Ministerio Público demostró que Eliana C. A., de 19 años de edad, es autora del...
vista
Actualidad
El proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 fue enviado este viernes a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ver más
30/10/2026 Economía
Gobierno presupuesta Bs 11.000 millones para subvención de combustibles en 2027
Dice estar dispuesto a exponerlo de viva voz en el Parlamento al retornar de su viaje a Europa para dos foros...
Ver más
30/10/2026 País
Presidente confirma que informe de su primer año será por escrito
La Comisión Europea ya había insinuado que la UE y el país americano exploran la posibilidad de que Canadá se convierta...
Ver más
30/10/2026 Mundo
UE y Canadá lanzan nueva "alianza" con varios acuerdos
“Se instruyó a YPFB el incremento de volúmenes y el despacho continuo de diésel, gasolinas y gas licuado, contando con...
Ver más
30/10/2026 Economía
Aumentan despachos de combustibles por el feriado
Deportes
Este sábado arrancará el evento con las pruebas de adiestramiento hasta el domingo. El lunes empezará el salto con la...
Ver más
30/10/2026 Multideportivo
Cochabamba recibe el Nacional Ecuestre 2026 con récord de participantes: 208 binomios
Los tres equipos paceños que son líderes del campeonato nacional tienen duros partidos el domingo, sea porque algunos...
Ver más
30/10/2026 Fútbol
Equipos paceños tienen pruebas complicadas en el campeonato nacional este fin de semana
Abrazado por su gente. Así fue recibido el raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Moscoso después de haber arribado a...
Ver más
29/10/2026 Multideportivo
Sucre recibe como héroe al bicampeón mundial Conrrado Moscoso
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Pese que existe resistencia en el autor y los artistas plásticos de Cochabamba, la decisión de trasladar la escultura...
Ver más
30/10/2026 Cultura
Traslado de escultura Diversidad y equilibrio genera debate
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg