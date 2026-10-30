Paz confirma viaje a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó que participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo en Madrid, España, en noviembre próximo.

"Estoy haciendo un viaje muy importante, que es a la Cumbre Iberoamericana, que espero también volver con platita, con recursos para nuestros municipios, para nuestras regiones", afirmó el jefe de Estado este viernes en el acto de promulgación de la ley para el "Programa para el Desarrollo de la Eficiencia Energética en Sistemas de Alumbrado Público en Bolivia".

El mandatario informó también que la Asamblea Legislativa lo invitó a presentar su informe a la nación; sin embargo, debido a que la próxima semana participará en este evento internacional, anunció que remitirá inicialmente el documento por escrito, en cumplimiento de la fecha establecida, y posteriormente coordinará una presentación presencial ante el Legislativo.

"La norma me indica que puedo enviar un informe escrito para que reciba el Parlamento, pero yo pediría coordinar con el Parlamento para que no sea imposición. Yo voy a mandar el informe escrito para cumplir en la fecha y coordinar porque ahora estoy haciendo un viaje muy importante", explicó.

En ese sentido, el Paz enfatizó que buscará concertar una fecha para retornar a la Asamblea Legislativa y exponer su informe, además de responder a las consultas de los legisladores.

"En primera instancia les mandaré por escrito, coordinamos. Y la fecha que podamos, coordinando, para que no perdamos la oportunidad de captación de recursos en el viaje que tengo la siguiente semana, volviendo con todo gusto, me encuentro con todos ustedes para dar una explicación y generar una relación como siempre franca y amena con nuestro Parlamento", aseguró.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en la ciudad de Madrid, el 4 y 5 de noviembre de 2026, bajo el lema: "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".