Paz confirma viaje a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana

País
ABI
Publicado el 30/10/2026 a las 14h20
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó que participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo en Madrid, España, en noviembre próximo.

"Estoy haciendo un viaje muy importante, que es a la Cumbre Iberoamericana, que espero también volver con platita, con recursos para nuestros municipios, para nuestras regiones", afirmó el jefe de Estado este viernes en el acto de promulgación de la ley para el "Programa para el Desarrollo de la Eficiencia Energética en Sistemas de Alumbrado Público en Bolivia".

El mandatario informó también que la Asamblea Legislativa lo invitó a presentar su informe a la nación; sin embargo, debido a que la próxima semana participará en este evento internacional, anunció que remitirá inicialmente el documento por escrito, en cumplimiento de la fecha establecida, y posteriormente coordinará una presentación presencial ante el Legislativo.

"La norma me indica que puedo enviar un informe escrito para que reciba el Parlamento, pero yo pediría coordinar con el Parlamento para que no sea imposición. Yo voy a mandar el informe escrito para cumplir en la fecha y coordinar porque ahora estoy haciendo un viaje muy importante", explicó.

En ese sentido, el Paz enfatizó que buscará concertar una fecha para retornar a la Asamblea Legislativa y exponer su informe, además de responder a las consultas de los legisladores.

"En primera instancia les mandaré por escrito, coordinamos. Y la fecha que podamos, coordinando, para que no perdamos la oportunidad de captación de recursos en el viaje que tengo la siguiente semana, volviendo con todo gusto, me encuentro con todos ustedes para dar una explicación y generar una relación como siempre franca y amena con nuestro Parlamento", aseguró.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en la ciudad de Madrid, el 4 y 5 de noviembre de 2026, bajo el lema: "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Desbaratan en Chile red criminal que robaba autos por encargo vía WhatsApp para el mercado boliviano
2
BCB anticipa la devolución de dólares y viabiliza el ahorro en moneda extranjera
3
Envían a Johnny Fernández a Palmasola por presunta malversación de fondos
4
Gobierno español apunta a un error humano el choque de trenes
5
Reeligen a Ávila presidente del Senado y los diputados eligen hoy a su directiva

Lo más compartido

1
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
2
Boliviano fue detenido en Chile tras hallazgo de droga escondida en su calzado
3
Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales
4
Misión cumplida: Manfred llega con agua y forraje a Pasorapa, golpeada por la sequía
5
Envían a la cárcel de Qalahuma a capitán de la Policía implicado en el caso Marset

Más en País

30/10/2026
Paz promulga ley de crédito de $us 30,2 millones del BID para cambiar luminarias en ocho municipios
El presidente de Bolivia Rodrigo Paz promulgó este viernes la ley que aprueba el crédito de $us 30,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para...
Ver más
30/10/2026
Gobierno y Magisterio rompen el diálogo y ratifican paro de 48 horas
Durante una reunión realizada en Cochabamba, los representantes de la Confederación de Maestros Urbanos, rompió el diálogo con el Ministerio de Educación.
Ver más
La Cámara de Senadores  reeligió ayer a  Diego Ávila como presidente con la mayoría de votos para la gestión 2026-2027.
Ver más
30/10/2026
Reeligen a Ávila presidente del Senado y los diputados eligen hoy a su directiva
El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, quedó aprehendido tras haberse presentado a declarar por la denuncia del Gobierno por presuntas irregularidades en el proyecto del “Sistema Integrado de...
Ver más
30/10/2026
Fiscalía aprehende al exministro Novillo por el “caso radares”
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, denunció este viernes una presunta conspiración en contra de la Gobernación y un plan del gobierno de Rodrigo Paz para detenerlo tras la detención de un...
Ver más
30/10/2026
Loza denuncia una conspiración contra la Gobernación y un plan para detenerlo
Edmundo Novillo, exministro de Defensa, ratificó su “inocencia” en el caso radares, por el que se encuentra aprehendido, y calificó de injusta su aprehensión.
Ver más
30/10/2026
Caso radares: Fiscalía pide seis meses de detención preventiva para Novillo y este ratifica su inocencia
En Portada
30/10/2026 País
Paz promulga ley de crédito de $us 30,2 millones del BID para cambiar luminarias en ocho municipios
El presidente de Bolivia Rodrigo Paz promulgó este viernes la ley que aprueba el crédito de $us 30,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para...
vista
30/10/2026 País
Gobierno y Magisterio rompen el diálogo y ratifican paro de 48 horas
Durante una reunión realizada en Cochabamba, los representantes de la Confederación de Maestros Urbanos, rompió el diálogo con el Ministerio de Educación.
vista
30/10/2026 Cochabamba
Misión cumplida: Manfred llega con agua y forraje a Pasorapa, golpeada por la sequía
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llegó este viernes a Pasorapa, uno de los municipios más afectados por la sequía, con 10 cisternas con agua para...
vista
30/10/2026 Economía
BCB anticipa la devolución de dólares y viabiliza el ahorro en moneda extranjera
El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este viernes que, mediante la Resolución de Directorio N° 157/2026 de 30 de octubre de 2026, dispuso adelantar al...
vista
30/10/2026 Seguridad
Defensa de Marset impugna análisis de un celular; pide aclarar cómo se obtuvo
Los abogados del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Estados Unidos (EEUU) decidieron impugnar el registro de un celular incautado en Santa Cruz,...
vista
30/10/2026 País
Loza denuncia una conspiración contra la Gobernación y un plan para detenerlo
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, denunció este viernes una presunta conspiración en contra de la Gobernación y un plan del gobierno de Rodrigo Paz...
vista
Actualidad
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó que participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de...
Ver más
30/10/2026 País
Paz confirma viaje a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana
Durante una reunión realizada en Cochabamba, los representantes de la Confederación de Maestros Urbanos, rompió el...
Ver más
30/10/2026 País
Gobierno y Magisterio rompen el diálogo y ratifican paro de 48 horas
El presidente de Bolivia Rodrigo Paz promulgó este viernes la ley que aprueba el crédito de $us 30,2 millones del Banco...
Ver más
30/10/2026 País
Paz promulga ley de crédito de $us 30,2 millones del BID para cambiar luminarias en ocho municipios
El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este viernes que, mediante la Resolución de Directorio N° 157/2026 de 30 de...
Ver más
30/10/2026 Economía
BCB anticipa la devolución de dólares y viabiliza el ahorro en moneda extranjera
Deportes
Los tres equipos paceños que son líderes del campeonato nacional tienen duros partidos el domingo, sea porque algunos...
Ver más
30/10/2026 Fútbol
Equipos paceños tienen pruebas complicadas en el campeonato nacional este fin de semana
Abrazado por su gente. Así fue recibido el raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Moscoso después de haber arribado a...
Ver más
29/10/2026 Multideportivo
Sucre recibe como héroe al bicampeón mundial Conrrado Moscoso
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
The Strongest puede perder a varios de sus jugadores la próxima temporada, porque son tentados por otros clubes...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La amenaza de éxodo se cierne sobre The Strongest por ofertas de clubes y su crisis económica
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Pese que existe resistencia en el autor y los artistas plásticos de Cochabamba, la decisión de trasladar la escultura...
Ver más
30/10/2026 Cultura
Traslado de escultura Diversidad y equilibrio genera debate
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg