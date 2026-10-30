Paz promulga ley de crédito de $us 30,2 millones del BID para cambiar luminarias en ocho municipios

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz promulgó este viernes la ley que aprueba el crédito de $us 30,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cambiar luminarias LED en El Alto, Arbieto, Punata, Trinidad, Guayaramerín, Cobija, Yapacaní y Villa Monte.

"Promulgamos la ley que aprueba el crédito de 30,2 millones de dólares del BID para cambiar el alumbrado público por luminarias LED en El Alto, Arbieto, Punata, Trinidad, Guayaramerín, Cobija, Yapacaní y Villa Montes. Consumen entre 40% y 60% menos electricidad y duran más del triple", dijo Paz en su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario indicó que cuando ejerció como alcalde de Tarija, su gestión, incorporó más de 8.000 luminarias LED "que se fueron pagando con el propio ahorro" y remarcó la importancia del proyecto.

"La luz cambia el destino de las ciudades. Donde hay iluminación hay más seguridad, ahorro y cuidado del medio ambiente. Gracias a quienes propusieron, aprobaron y van a ejecutar estos recursos. Cada seis meses se informará a la Asamblea sobre su uso, como debe ser en un gobierno transparente", destacó el presidente.