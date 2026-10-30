Presidente confirma que informe de su primer año será por escrito

El presidente Rodrigo Paz confirmó que presentará a la Asamblea Legislativa un informe escrito de su primer año de gestión, debido a una gira internacional por Europa que coincidirá con las fechas de cierre de la legislatura, y anunció que coordinará una fecha posterior con el Parlamento para brindar su rendición de cuentas de manera oral.

“La norma me indica que puedo enviar un informe escrito para que reciba el Parlamento, pero yo pediría coordinar con el Parlamento para que no sea imposición; yo voy a mandar el informe escrito para cumplir en la fecha”, declaró Paz este viernes, durante el acto de promulgación de una ley que avala un crédito del BID destinado a luminarias.

Viaje relevante

El jefe de Estado justificó su ausencia temporal señalando que sostendrá un viaje oficial de relevancia para el país, con el objetivo de gestionar recursos económicos para las regiones.

“En primera instancia, les mandaré el informe por escrito y, coordinando la fecha para que no perdamos la oportunidad de captación de recursos en el viaje que tengo la siguiente semana, volviendo con todo gusto me encuentro con todos ustedes para dar una explicación”, afirmó Paz.

El presidente de Bolivia, que cumplirá un año de gestión el próximo domingo 8 de noviembre, participará en la Cumbre Iberoamericana en Madrid (España), el 4 y 5 de noviembre, y en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Turquía, del 9 al 20 de noviembre.

La decisión del Ejecutivo de enviar un informe escrito y los viajes de Paz generaron fricciones con el vicepresidente, Edmand Lara, quien el jueves había instado públicamente al presidente a comparecer de forma presencial ante el pleno del Parlamento.