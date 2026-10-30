Reeligen a Ávila presidente del Senado y los diputados eligen hoy a su directiva

La Cámara de Senadores reeligió ayer a Diego Ávila como presidente con la mayoría de votos para la gestión 2026-2027.

En tanto, la Cámara de Diputados elegirá hoy a su nueva directiva entre al menos cuatro candidatos.

Diego Ávila

Ávila seguirá como presidente de la Cámara de Senadores, tras la votación realizada ayer cerca del mediodía durante una sesión plenaria.

Ávila, del Partido Demócrata Cristiano, fue elegido con 28 votos a favor. Hubo dos en contra y seis en blanco.

Además de Ávila, integran la directiva los senadores César Mentasti (primer vicepresidente), Kathia Quiroga (segunda vicepresidenta), Paola López (primera secretaria), Julio Romaña (segundo secretario) y Tatiana Añez (tercera secretaria).

Al inicio de la sesión, los senadores trataron proyectos de ley y asuntos varios para luego proceder a la votación para la nueva directiva de la gestión 2026-2027. Se votó por una plancha única.

Preacuerdo

La bancada del PDC había resuelto respaldar la repostulación de Ávila durante una reunión realizada el martes; sin embargo, había algunos legisladores en contra, como Ana Crispin, de la línea del vicepresidente Edmand Lara.

De acuerdo con el calendario legislativo, las directivas de las cámaras de Senadores y Diputados deben ser elegidas antes del 6 de noviembre, con miras al inicio de la gestión 2026-2027.

Diputados

La Cámara de Diputados convocó a sesión ordinaria para hoy en la que está prevista la elección de la directiva para la legislatura 2026-2027.

La sesión fue programada para las 14.:30 en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

Durante la semana, cuatro nombres surgieron entre las opciones para asumir la presidencia de esa instancia.

El actual presidente de Diputados, Roberto Castro, buscará la reelección, luego de recibir el respaldo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), según informó el delegado del partido, Bismarck Villanueva.

A Castro se suman como posibles candidatos la diputada Sandra Rivero, Manolo Rojas y Ricardo Rada.

Rivero dijo que sostuvo reuniones con las bancadas y remarcó que las preferencias deberán apuntar al interés común y nacional. Rada considera que el desafío será construir una agenda de consenso que permita alcanzar los dos tercios y otorgue certidumbre al país.