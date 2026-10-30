Reeligen a Ávila presidente del Senado y los diputados eligen hoy a su directiva

País
Redacción Central
Publicado el 30/10/2026 a las 8h47
ESCUCHA LA NOTICIA

La Cámara de Senadores  reeligió ayer a  Diego Ávila como presidente con la mayoría de votos para la gestión 2026-2027.

En tanto, la Cámara de Diputados  elegirá hoy a su nueva directiva entre al menos cuatro candidatos.

Diego Ávila

Ávila seguirá como presidente de la Cámara de Senadores, tras la votación realizada ayer cerca del mediodía durante una sesión plenaria.

Ávila, del Partido Demócrata Cristiano, fue elegido con 28 votos a favor. Hubo dos en contra y seis en blanco.

Además de Ávila, integran la directiva los senadores César Mentasti (primer vicepresidente), Kathia Quiroga (segunda vicepresidenta), Paola López (primera secretaria), Julio Romaña (segundo secretario) y Tatiana Añez (tercera secretaria).

Al inicio de la sesión, los senadores trataron proyectos de ley y asuntos varios para luego proceder a la votación para la nueva directiva de la gestión 2026-2027. Se votó por una plancha única.

Preacuerdo

La bancada del PDC había resuelto respaldar la repostulación de Ávila durante una reunión realizada el martes; sin embargo, había algunos legisladores en contra, como Ana Crispin, de la línea del vicepresidente Edmand Lara.

De acuerdo con el calendario legislativo, las directivas de las cámaras de Senadores y Diputados deben ser elegidas antes del 6 de noviembre, con miras al inicio de la gestión 2026-2027.

Diputados

La Cámara de Diputados convocó a sesión ordinaria para hoy en la que está prevista la elección de la directiva para la legislatura 2026-2027.

La sesión fue programada para las 14.:30 en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

Durante la semana, cuatro nombres surgieron entre las opciones para asumir la presidencia de esa instancia.

El actual presidente de Diputados, Roberto Castro, buscará la reelección, luego de recibir el respaldo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), según informó el delegado del partido, Bismarck Villanueva.

A Castro se suman como posibles candidatos la diputada Sandra Rivero, Manolo Rojas y Ricardo Rada.

Rivero dijo que sostuvo reuniones con las bancadas y remarcó que las preferencias deberán apuntar al interés común y nacional. Rada considera que el desafío será construir una agenda de consenso que permita alcanzar los dos tercios y otorgue certidumbre al país.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Boliviano fue detenido en Chile tras hallazgo de droga escondida en su calzado
2
Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales
3
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
4
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
5
Israel: Netanyahu gana elecciones, pero no tiene mayoría para gobernar

Más en País

29/10/2026
Fiscalía General conforma equipo especializado para investigar audios de Cerimedo
El Ministerio Público investigará de oficio la autenticidad, el origen y el contenido de esas grabaciones. Aún no se abrió un caso penal específico porque no...
Ver más
29/10/2026
TSE suspende a 3 vocales electorales de Chuquisaca
La medida es de carácter provisional. Los suspendidos son objeto de una pesquisa sobre la supuesta comisión de faltas durante el ejercicio de sus funciones.
Ver más
El director general de Migración, Eddy Ordóñez, aseguró este jueves que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz y hoy detenido por diversos delitos, ingreso de manera...
Ver más
29/10/2026
Migración afirma que Cerimedo entró legalmente al país, pero desconoce los detalles y su flujo migratorio
El proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia quedó sin tratamiento en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, luego de que...
Ver más
29/10/2026
Fundaciones e iglesias consiguen la suspensión del tratamiento del proyecto de ley de eutanasia
El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, se presentó este jueves antes del mediodía en la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar su declaración informativa por el caso radares, denunciado...
Ver más
29/10/2026
Caso radares: Exministro Novillo declara ante la Fiscalía en La Paz
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, planteó "revisar toda" la Constitución Política del Estado (CPE) y la modificación de las leyes, si se trata de construir "un nuevo...
Ver más
29/10/2026
Presidente del TSE propone "revisar toda la Constitución y las leyes que sean necesarias"
En Portada
29/10/2026 Seguridad
Marset y Mariaca integran una misma estructura criminal
Lo afirma el Fiscal General del Estado a. i., con base en los resultados de las investigaciones del Ministerio Público y la Policía.
vista
30/10/2026 Mundo
Desbaratan en Chile red criminal que robaba autos por encargo vía WhatsApp para el mercado boliviano
Tras un megaoperativo ejecutado por Carabineros de Chile, 28 personas de nacionalidad chilena fueron aprehendidas por integrar una banda dedicada al robo de...
vista
30/10/2026 Seguridad
Envían a Johnny Fernández a Palmasola por presunta malversación de fondos
El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, fue llevado este viernes a la cárdel de Palmasola en Santa Cruz para cumplir detención preventiva...
vista
29/10/2026 Seguridad
Aprehenden a exministro Edmundo Novillo
Se presentó a declarar en el marco de las investigaciones sobre la adquisición de 13 radares de los cuales solo dos funcionan con normalidad. Él y otros 3...
vista
29/10/2026 País
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
Diego Ávila fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2026-2027, con 28 votos a favor, dos en contra y seis en blanco,...
vista
29/10/2026 Economía
Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián
“¿Cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento y aprovechamiento?”, pregunta el...
vista
Actualidad
La Cámara de Senadores  reeligió ayer a  Diego Ávila como presidente con la mayoría de votos para la gestión 2026-2027.
Ver más
30/10/2026 País
Reeligen a Ávila presidente del Senado y los diputados eligen hoy a su directiva
El Gobierno de España apuntó  a un error humano como causa del choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la...
Ver más
30/10/2026 Mundo
Gobierno español apunta a un error humano el choque de trenes
El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, fue llevado este viernes a la cárdel de Palmasola en Santa...
Ver más
30/10/2026 Seguridad
Envían a Johnny Fernández a Palmasola por presunta malversación de fondos
Tras un megaoperativo ejecutado por Carabineros de Chile, 28 personas de nacionalidad chilena fueron aprehendidas por...
Ver más
30/10/2026 Mundo
Desbaratan en Chile red criminal que robaba autos por encargo vía WhatsApp para el mercado boliviano
Deportes
Abrazado por su gente. Así fue recibido el raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Moscoso después de haber arribado a...
Ver más
29/10/2026 Multideportivo
Sucre recibe como héroe al bicampeón mundial Conrrado Moscoso
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
The Strongest puede perder a varios de sus jugadores la próxima temporada, porque son tentados por otros clubes...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La amenaza de éxodo se cierne sobre The Strongest por ofertas de clubes y su crisis económica
A Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió disculpas en nombre de la competición española y de sus clubes tras la...
Ver más
28/10/2026 Fútbol Int.
Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”.
Ver más
27/10/2026 Cultura
Womex 2026 reconoce la trayectoria de la cantante boliviana Luzmila Carpio