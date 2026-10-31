El Gobierno oficializó el ascenso de los nuevos generales de las FFAA y la Policía

El presidente Rodrigo Paz encabezó este sábado el acto de reconocimiento a los nuevos generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, según un reporte de Unitel.

Hace más de una semana, en una sesión reservada, el pleno de la Cámara de Senadores, aprobó la lista de ascensos a generales en la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) y remitió el documento al Órgano Ejecutivo.

“Fue una sesión en reserva, hemos recibido las carpetas de la Policía y las Fuerzas Armadas y se ha recibido el apoyo mayoritario”, informó la senadora de Unidad, Soledad Chapetón.

Además, la legisladora dijo que se aprobó por mayoría, pero hubo legisladores que rechazaron la lista de ascensos.

“Hay un infirme que presenta la comisión que entendemos que hizo un proceso de evaluación por la explicación. No puedo llamar depuración, se ha modificado, sea separado la lista, pero ahí están los nombres”, declaró.

Para los grados máximos (Generales de la Policía y Generales/Almirantes de las FFAA), la normativa dispone que las listas evaluadas por los respectivos tribunales y comandos de calificación deben remitirse a la Cámara de Senadores.