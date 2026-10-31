“El lunes quieren intervenir Lauca Ñ”: evistas denuncian que quieren agarrar a Evo

El presidente Rodrigo Paz admitió este sábado que la situación económica del país es preocupante y comparó las finanzas del Estado con las de naciones vecinas como Perú y Chile, según Unitel. Ver más Paz afirma que Bolivia tiene una economía “arrasada” y dice que le da “vergüenza”

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció este sábado la firma de un decreto de emergencia nacional para poder enfrentar, de manera anticipada y preventiva, el fenómeno de El Niño con el uso de... Ver más Paz declara emergencia nacional para enfrentar de forma preventiva el fenómeno de El Niño

Por aclamación en medio gritos y denuncias de nulidad Castro fue reelegido este viernes e intentó que la sesión concluya, consolidando la votación. “¡Tenemos que continuar la sesión! (...) Queda... Ver más Castro se impone en la presidencia de Diputados