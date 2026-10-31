“El lunes quieren intervenir Lauca Ñ”: evistas denuncian que quieren agarrar a Evo
País
Publicado el 31/10/2026 a las 16h45
Los sectores afines al expresidente Evo Morales, del MAS, denunciaron a través de redes sociales que el Gobierno nacional, bajo la excusa de racionalizar la hoja de coca, presuntamente pretende intervenir con policías y militares la región de Lauca Ñ, en el trópico, con el principal objetivo de agarrar a líder cocalero.
Aseguraron que tienen toda la información sobre esta supuesta acción policial y militar, que, según indican, empezará con la gasificación de las personas que se encuentran en vigilia resguardando a Evo Morales.
Ante esto, anuncian que están "en alerta máxima" para resistir. Acusan al Gobierno nacional de querer callar a las organizaciones indígenas campesinas. El dirigente aseguró que defenderán a Evo Morales con sus vidas.
“Vamos a responder al mismo nivel que quiera provocar el Gobierno”, advirtió uno de los dirigentes.
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