Paz afirma que Bolivia tiene una economía “arrasada” y dice que le da “vergüenza”

País
AGENCIAS
Publicado el 31/10/2026 a las 12h42
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El presidente Rodrigo Paz admitió este sábado que la situación económica del país es preocupante y comparó las finanzas del Estado con las de naciones vecinas como Perú y Chile, según Unitel.

“Bolivia atraviesa un proceso de transformación, una economía arrasada, una economía que me da vergüenza. Me da envidia sana ver cómo Perú exporta en minería y Chile puede exportar 60.000 millones en minería”, señaló el mandatario.

El mandatario sostuvo que el país debe encarar una etapa de “recuperación económica sin contar con los recursos disponibles en anteriores gestiones”, según Unitel.

“Hoy sin esos recursos tenemos que reconstruir una Bolivia, bajo el manto del sacrificio tenemos que relanzar este país y eso es vuelve al principio”, sostuvo.

El presidente Paz también afirmó que su Gobierno “enfrenta ataques externos e internos”, estos últimos atribuidos a sectores que gobernaron el país durante 20 años.

En ese contexto, llamó a mirar hacia el futuro e “impulsar una transformación, y advirtió que quienes no estén dispuestos a acompañarla pueden “dar tres pasos al costado”. Estas palabras las dijo en el acto de ascensos a generales de la Policía y Fuerzas Armadas.

“Tenemos ataques externos y ataques internos de aquellos que gobernaron 20 años, tenemos que ver el futuro. Estamos en momentos difíciles, no hay forma de escaparse de querer transformar, el que no quiera puede dar tres pasos al costado”, sostuvo el mandatario.

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