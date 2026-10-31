Paz declara emergencia nacional para enfrentar de forma preventiva el fenómeno de El Niño

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció este sábado la firma de un decreto de emergencia nacional para poder enfrentar, de manera anticipada y preventiva, el fenómeno de El Niño con el uso de recursos económicos y humanos.





“Hoy he firmado un decreto de emergencia nacional por el fenómeno de El Niño, a diferencia de otros años que esperábamos que llegara este golpe del medio ambiente, nosotros hemos asumido una decisión con la cooperación internacional”, afirmó el jefe de Estado.





Durante el mensaje emitido por alrededor de tres minutos, el mandatario informó que el año pasado hubo más de 2.600.000 hectáreas (ha) quemadas; sin embargo, este año, a la fecha, no pasa de 70 mil ha, lo que se debe al trabajo de preservación del medioambiente que el Gobierno nacional viene realizando.





Pese a ello, Paz agregó que son 63 comunidades que ya se han declarado en sequía y otras que se preparan para las inundaciones.





Ante esta situación, pidió a los diferentes niveles del gobierno trabajar de manera coordinada para sumar todos los esfuerzos y enfrentar el fenómeno de El Niño, “que tendrá golpes muy duros en sequías e inundaciones”.





“Por eso estamos usando nuestros mejores hombres y mujeres para darles a ustedes una solución rápida y pronta”, aseguró el mandatario.





Al finalizar su mensaje, reiteró su llamado a todas las instituciones a encarar este problema para tener mejores resultados.





El plan busca prevenir y mitigar desastres climáticos, coordinando fondos de contingencia estimados en más de $us 2 mil millones.