Vocero: el gobierno rendirá cuentas a Bolivia, pero también buscará financiamiento

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó hoy que en cumpliendo la Constitución Política del Estado (CPE), el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, dará al país el informe sobre su primer año de gestión de forma escrita y también a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Además, todo el gabinete de ministros informará lo realizado y ejecutado en esta primera gestión.

“Al contrario de lo que algunos diputados y senadores han señalado, este año el informe de gestión será mucho más extenso”, enfatizó el portavoz gubernamental al informar que el presidente buscará en Europa recursos y oportunidades para la reconstrucción del país.

El vocero puso énfasis en explicar que nace del presidente la propuesta de “recuperar y rescatar el peso específico, histórico y simbólico que tiene el 6 de agosto” como fecha patria, en la cual debieran rendirse los informes de gestión en los “términos republicanos que siempre ha tenido”. Esta iniciativa está a consideración del pueblo boliviano.

Tres informes

Este 8 de noviembre se cumple un año de mandato del primer mandatario, sin embargo, en esa fecha, se encontrará en España en la XXX Cumbre Iberoamericana, por lo que se decidió remitir un informe de gestión escrito a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ya que en Europa sostendrá una intensa agenda al margen de la Cumbre. Gálvez afirmó que al menos son nueve reuniones confirmadas con jefes de Estado y organizaciones internacionales y empresariales, con las cuales gestionará financiamiento y apoyo para reconstruir la economía del país.

Asimismo, Gálvez explicó que, además del informe escrito del presidente, la rendición de cuentas gubernamental involucrará a cada uno de los 12 ministros.

“Lo que el presidente Rodrigo Paz ha instruido es que el informe del primer año de gestión no sea solo un discurso presidencial; sino que se encare todo un proceso de información pública que abarque a todo el Gobierno”, complemento.

En ese sentido, el 8 de noviembre se remitirá a la ALP un informe escrito completo sobre los primeros 12 meses de gestión cumpliendo la exigencia de la CPE.

Desde el 9 de noviembre, los 12 ministerios rendirán informes y así, durante 12 días hábiles continuos, cada uno de los ministros presentará públicamente su informe por jornada.

Cada ministro deberá explicar: qué recibió, qué decisiones tomó, qué hizo, qué resultados consiguió, qué problemas encontró, qué queda pendiente; y sobre todo cómo visualiza el año que viene.

El presidente Paz no eludirá rendir informe a la población, ni a la ALP, dejó en claro el vocero presidencial, ya que a su retorno de Europa dará un mensaje al país, también informando sobre lo actuado desde hace un año. Y si la Asamblea Legislativa lo invita formalmente, también acudirá al plenario para informar al país ante los asambleístas.

“No habrá menos rendición de cuentas: habrá 12 ministros, un informe escrito y un mensaje presidencial”, resumió Gálvez.

Nueve reuniones en la agenda

En cuanto al viaje del jefe de Estado a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, el portavoz gubernamental explicó que no se trata de una actividad protocolar, sino de continuar el proceso de reconstrucción de la presencia internacional de Bolivia, particularmente de su relación con España, Europa e Iberoamérica, es decir, se trata de que “Bolivia está regresando al mundo.”

“El presidente tiene que estar presente porque Bolivia atraviesa un proceso de reconstrucción que requiere relaciones políticas, cooperación, inversión y financiamiento internacional”, dijo, al señalar que durante años el país perdió espacios, relaciones y oportunidades.

“Ahora estamos recuperando lo perdido y Bolivia vuelve a sentarse en las mesas donde se toman decisiones”, complementó.

Sin embargo, la asistencia a la XXX Cumbre Iberoamericana es una actividad de una agenda tentativa diez, todas ellas con un solo objetivo común, que es conseguir más cooperación, más inversión y más recursos para reconstruir el país.

“Bolivia necesita inversión, cooperación y financiamiento, hay que salir a buscarlos”, explicó Galvez al informar la agenda presidencial:

• Reunión bilateral con el Director General de UNESCO;

• Reunión bilateral con el presidente ejecutivo de la CAF;

• Encuentro con empresas que tienen interés de invertir en el país en hidrocarburos;

• Participación en el Encuentro Empresarial Iberoamericano;

• Reunión bilateral con el presidente del Consejo Europeo, António Costa;

• Participación en la inauguración y sesión plenaria de la Cumbre;

• Posible encuentro con el presidente del Gobierno español;

• Reunión con la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea;

• Reuniones y encuentros institucionales y empresariales en España.

El vocero aclaró que la agenda aún es preliminar y está sujeta a confirmaciones y modificaciones, siendo el eje central a participación del presidente en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid.