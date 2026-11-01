De 1955 a 2026: Bolivia y Chile ante una nueva historia

Hay una sentencia nietzscheana, el eterno retorno de lo idéntico: todo vuelve a ser, el tiempo y el espacio se reencuentran, en otro tiempo y en otro espacio. La historia no se repite exactamente, pero hay asuntos que sobreviven a los gobiernos, atraviesan generaciones y regresan con otros protagonistas, bajo nuevas circunstancias y con promesas que recuerdan a las del pasado.



Fue el 4 de agosto de 1955 cuando el general Carlos Ibáñez del Campo, presidente de Chile, llegó a La Paz por invitación del entonces presidente boliviano, Víctor Paz Estenssoro.



Han transcurrido 71 años entre aquella visita de Estado y la realizada por José Antonio Kast en octubre de 2026. Entre ambos acontecimientos hay una historia de acercamientos, rupturas diplomáticas, negociaciones frustradas y una reivindicación marítima que continúa pendiente.

Petróleo por acero



En enero de 1955, Paz Estenssoro viajó a Arica para reunirse con Ibáñez. El 31 de enero, ambos suscribieron el Tratado de Complementación Económica, destinado a promover el intercambio de petróleo boliviano por acero chileno y una mayor integración de sus economías.



El Archivo Patrimonial de la Pontificia Universidad Católica de Chile conserva la invitación de Paz Estenssoro al banquete ofrecido en honor de Ibáñez en agosto de ese año. Una recopilación de prensa histórica de Rolando Matus López reproduce despachos de Associated Press sobre la recepción al mandatario chileno en La Paz.



La agenda estaba trazada: comercio y cooperación económica. Bolivia, sin embargo, no había renunciado a recuperar una salida soberana al océano Pacífico. El historiador Carlos Bustos, en “Chile y Bolivia: un largo camino”, examina una relación marcada por acercamientos y diferencias históricas. El estudio de Máximo Quitral Rojas sobre las relaciones económicas entre ambos países también permite observar cómo el comercio podía avanzar sin resolver el problema marítimo.



La cordialidad entre mandatarios no bastó para superar las diferencias de fondo. En 1962, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile por la controversia sobre el desvío de las aguas del río Lauca. Trece años después, dos dictadores intentarían abrir una puerta que los gobiernos anteriores no habían conseguido mantener abierta.

Charaña, el abrazo



que no llegó al mar



El 8 de febrero de 1975, Hugo Banzer y Augusto Pinochet se encontraron en Charaña, en la frontera boliviano-chilena. El gesto quedó registrado en fotografías y pasó a la historia como el Abrazo de Charaña. No fue solamente una ceremonia entre dos militares convertidos en gobernantes. Era el comienzo de una negociación que podía modificar el mapa político de Sudamérica.



La Declaración Conjunta de Charaña, reproducida en El Libro del Mar de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima de Bolivia, estableció la decisión de normalizar las relaciones diplomáticas al nivel de embajadores y continuar el diálogo para buscar una solución a la mediterraneidad boliviana.

¿Qué motivó a los



dos dictadores?



Banzer buscaba una salida diplomática para la demanda marítima. Pinochet tenía razones para mejorar las relaciones exteriores de Chile y recomponer sus vínculos regionales después del golpe de Estado de 1973. El acercamiento también se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría.



Bolivia planteó un corredor soberano al norte de Arica, con acceso al Pacífico. Chile manifestó su disposición a discutir una cesión territorial, pero condicionó la propuesta a un canje de territorio. Esa exigencia se convirtió en uno de los principales obstáculos.



Había además un problema jurídico: el Tratado de Lima de 1929 establecía que Chile no podía ceder a un tercer país territorios que habían sido peruanos sin consultar previamente a Perú. La propuesta peruana posterior contempló una fórmula de soberanía compartida entre los tres países, que no prosperó.



El estudio de Máximo Quitral Rojas, “Chile y Bolivia: entre el Abrazo de Charaña y sus relaciones económicas, 1975-1990”, publicado por la Universidad de Chile, observa los obstáculos que impidieron concretar el acercamiento. Bolivia rechazó el canje territorial y las negociaciones se estancaron. El 17 de marzo de 1978, el Gobierno boliviano rompió nuevamente las relaciones diplomáticas.



El abrazo había abierto una posibilidad, pero no había resuelto el problema. La cercanía entre gobernantes y las declaraciones solemnes no bastaron para superar los desacuerdos territoriales y políticos. Charaña quedó como uno de los intentos más importantes y frustrados de la diplomacia boliviana por recuperar una salida soberana al mar.



Visitas sin visita de Estado



Durante las décadas siguientes, otros presidentes chilenos llegaron a Bolivia por motivos distintos. Eduardo Frei Ruiz-Tagle participó en 1996 en una cumbre del Grupo de Río en Cochabamba. Ricardo Lagos viajó en 2002 para asistir a los funerales de Hugo Banzer y regresó en enero de 2006 para la posesión de Evo Morales. Michelle Bachelet también participó en encuentros multilaterales en Bolivia.



Estos viajes no deben confundirse con una visita de Estado, que corresponde al máximo nivel protocolar y tiene una agenda bilateral organizada expresamente para fortalecer las relaciones entre ambos países. Incluye honores oficiales, reuniones presidenciales y compromisos diplomáticos.



La agencia EFE, en su despacho del 16 de octubre de 2026, recordó que la visita de Kast fue la primera de un presidente chileno a Bolivia en 71 años bajo esa categoría. No significaba que ningún otro mandatario chileno hubiera pisado suelo boliviano durante ese periodo.



El retorno de 2026



El encuentro entre Rodrigo Paz y José Antonio Kast devolvió a la relación bilateral una escena que parecía reservada a los archivos históricos. Esta vez, la agenda priorizó el comercio, la energía, la minería, la integración, la seguridad fronteriza y la cooperación contra el crimen organizado.



La declaración conjunta publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el 16 de octubre de 2026 confirmó esos objetivos. Ambos gobiernos acordaron avanzar en la modernización del Acuerdo de Complementación Económica 22, la cooperación minera, la interconexión eléctrica y un corredor bioceánico de fibra óptica.



También plantearon reforzar la coordinación fronteriza y la lucha contra delitos transnacionales.



Kast sostuvo que las diferencias históricas no podían convertirse en excusa para mantener paralizada la relación. Paz afirmó que Bolivia no renuncia a su historia, sus derechos ni al diálogo. La reivindicación marítima, sostuvo, continúa siendo un objetivo permanente e irrenunciable.



La semejanza con 1955 resulta evidente. Entonces, Paz Estenssoro e Ibáñez privilegiaron la complementación económica. En 2026, Rodrigo Paz y Kast pusieron en primer plano el comercio, la energía, la seguridad y la integración.



Hay una diferencia fundamental: desde 1978, Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas plenas a nivel de embajadores. La visita de Kast abre una oportunidad para avanzar en la cooperación, pero no restablece por sí misma ese nivel de relaciones.

La historia vuelve a llamar



El eterno retorno de lo idéntico encuentra aquí su sentido. No porque los acontecimientos sean iguales, sino porque ciertas prioridades reaparecen con una persistencia que desafía el paso del tiempo. En 1955, el petróleo y el acero ocuparon el centro de la agenda.



En 1975, Banzer y Pinochet intentaron abordar directamente la cuestión marítima, pero el proyecto naufragó entre condiciones territoriales y desacuerdos políticos.



En 2026, el comercio y la seguridad vuelven a abrir una vía de acercamiento, mientras el mar permanece fuera de las conversaciones inmediatas.



El Abrazo de Charaña dejó la fotografía de dos dictadores que prometieron buscar una solución. La visita de Kast deja otra imagen, la de dos presidentes que apuestan por una agenda de cooperación. Entre ambas escenas transcurrieron 51 años; entre las visitas de Estado de Ibáñez y Kast, 71.



El tiempo y el espacio volvieron a encontrarse, como en aquella idea nietzscheana del eterno retorno. El desafío de Bolivia y Chile consiste ahora en evitar que la historia termine otra vez en una fotografía, una declaración conjunta y una promesa incumplida.