Bolivia y Chile se dan la mano y miran al futuro

País
MICHEL ZELADA CABRERA
Publicado el 01/11/2026 a las 0h19
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El histórico encuentro entre los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Chile, José Antonio Kast, el pasado 16 de octubre, dejó una promesa pendiente que complementará y consolidará los acuerdos firmados en La Paz: la visita del mandatario boliviano a Santiago en 2027.

Esta visita, el próximo año, servirá para operativizar acuerdos sobre energía, minería, comercio, telecomunicaciones y otros rubros.

Se espera, sobre todo, que las buenas intenciones plasmadas en los acuerdos empiecen a dar resultados y beneficios económicos a ambos países.

Sin embargo, dos temas quedaron pendientes en la agenda entre Chile y Bolivia: la reposición de embajadores y la reivindicación marítima.

Agenda bilateral

La agenda entre ambos países reúne 11 ejes estratégicos. De estos, cuatro áreas ya cuentan con convenios y declaraciones conjuntas suscritas, mientras los restantes siete documentos técnicos permanecen en mesas de diálogo y negociación activa.

El cónsul general de Bolivia en Chile, Flavio Escobar, anunció la próxima cita entre Paz y Kast y detalló que todos los acuerdos que se han firmado “hay que aterrizarlos para que se pueda seguir trabajando”.

Entre los acuerdos prioritarios con Chile están el proyecto de reversión del gasoducto Sica Sica-Arica, el cable submarino de fibra óptica Humboldt, la cooperación minera y la modernización operativa del régimen de libre tránsito en los puertos chilenos que utiliza el comercio exterior boliviano.

Acuerdos

“Presidente Paz, hoy dejamos de darnos la espalda”, dijo José Antonio Kast al mandatario boliviano luego de la firma de los acuerdos , el pasado 16 de octubre y  añadió que ambas naciones decidieron vivir mirándose de frente para construir una historia y un desarrollo en común. 

Así, el mandatario chileno, justificó su visita oficial a Bolivia con la firma de una Declaración Conjunta que establece acuerdos que fomentan la integración bilateral económica, física, energética, digital, migratoria y de seguridad, según refleja una nota de prensa del Gobierno.

Seguridad

Uno de los pilares del acercamientos entre los presidentes de Chile y Bolivia es la cooperación en seguridad.

La declaración conjunta contempla acciones para combatir la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas, el contrabando, el robo de vehículos y los delitos ambientales.También plantea reforzar la coordinación migratoria y fronteriza.

Para ambos países, estos asuntos tienen repercusiones económicas y sociales. El contrabando afecta a las actividades formales, mientras que el crimen organizado y el tráfico de vehículos requieren mecanismos de investigación y cooperación que trasciendan las fronteras nacionales.

El presidente Kast, enfatizó que las mafias “no respetan banderas, ni límites”, y tildó a esas organizaciones de “enemigos de Bolivia y de Chile”. Aseguró que los organismos de seguridad de ambos países las enfrentarán juntos con coordinación policial, inteligencia y con migración ordenada y segura.

Acuerdo comercial

Kast citó que se modernizará el Acuerdo de Complementación Económica número 22 para que el comercio e inversiones crezcan acorde a ritmos del siglo XXI. 

Se suscribió un memorándum de cooperación minera, “compartimos la Cordillera y también la responsabilidad de convertir esa riqueza en el desarrollo de nuestros compatriotas”, precisó Kast.

Energía

En el ámbito energético, Kast destacó que habrá interconexión eléctrica entre ambos países, pues se acordó un corredor bioceánico de fibra óptica que unirá digitalmente el Pacífico con el Atlántico, y se revertirá el sentido del oleoducto Sica Sica-Arica para que Bolivia sea abastecida de combustible.

Grupo de trabajo

Entre los convenios, se reafirmó el libre tránsito de Bolivia por los territorios y puertos chilenos conforme a tratados vigentes, para garantizar ello, se reactivó el grupo de trabajo relacionado a ese tema. 

También se acordó fortalecer los pasos internacionales de Chungará-Tambo Quemado, Colchane-Pisiga y evaluar el tema Ollagüe para que ésta, sea una vía directa a Chile.

Reversión del oleoducto

Otro acuerdo importante es la reversión del oleoducto Sica Sica-Arica bajo el denominado Proyecto OSSA II, el ducto transportará petróleo crudo importado desde el puerto chileno directamente hacia las refinerías bolivianas para la producción de combustibles más baratos.

“Ese acuerdo de Sica-Sica-Arica es para nosotros vital”, comentó Paz.

El proyecto también contempla ampliar la capacidad de las terminales de recepción de petróleo en Arica, lo que permitirá operar las refinerías bolivianas al 100 % de su capacidad. 

Conectividad 

La conectividad digital fue otra de las novedades de la visita de Kast.

Los gobiernos suscribieron un memorándum de entendimiento para desarrollar un corredor bioceánico de fibra óptica entre Chile y Bolivia.

La propuesta busca mejorar la conectividad digital sudamericana mediante una ruta que conecte la infraestructura del Pacífico con Bolivia y contribuya a ampliar las conexiones hacia el Atlántico.

Para Bolivia, una mejor conexión internacional podría facilitar el acceso a servicios digitales, mejorar las condiciones para determinadas actividades empresariales y fortalecer la infraestructura necesaria para la economía digital.

El proyecto también podría contribuir a diversificar las rutas de conectividad internacional y reducir las limitaciones derivadas de una infraestructura insuficiente.

Ferrocaril 

Otro anuncio de gran importancia para Bolivia es el plan para reactivar ferrocarril Arica-La Paz. La iniciativa busca reducir la dependencia del transporte por carretera y elevar el movimiento de mercancías a 3,1 millones de toneladas anuales.

 

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