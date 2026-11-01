Dirigente evista anuncia marcha hacia La Paz el 6 de noviembre

País
AGENCIAS
Publicado el 01/11/2026 a las 7h46
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El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) afín al evismo, Feliciano Vegamonte, anunció ayer que los sectores ratificaron la marcha nacional contra las polìticas del Gobierno para el 6 de noviembre, desde Patacamay hasta La Paz.

“La Confederación de Campesinos de Bolivia, hemos convocado para el 6 de noviembre una marcha nacional por la vida, una marcha con destino a la Sede de Gobierno para exigir la abrogación de los decretos y leyes inconstitucionales emitidos por este gobierno de Rodrigo Paz”, manifestó el dirigente a la radio Kawsachun Coca.

Los sectores rechazan el "dieselazo" y los decretos anticonstitucionales. Uno de sus pedidos es su abrogación y además la defensa de las empresas estatales.

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