Gobernador y cívicos cruceños rechazan el 1% y anuncian 'lucha' por el 50/50

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Publicado el 02/11/2026 a las 14h50
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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, rechazaron la propuesta del Gobierno nacional de asignar el 1% de los recursos de coparticipación tributaria a las gobernaciones y anunciaron que impulsarán una "lucha" para exigir una redistribución del 50/50.

Velasco afirmó que Santa Cruz no aceptará la propuesta gubernamental, debido a que los recursos que recibiría el departamento alcanzarían aproximadamente a Bs 150 millones anuales, monto que consideró insuficiente para atender las necesidades de la región.

"Por eso, yo les pido a todos los bolivianos: ayúdenme a quitarles el poder a los políticos, al centralismo, para dárselo a la gente. Porque de eso se trata el 50/50: de que los recursos estén más cerca de quienes los necesitan y no concentrados en unos cuantos ministros y viceministros en el centralismo. El 1% no lo aceptamos. Exigimos que se cumpla el acuerdo firmado y que el 50/50 comience de manera digna en 2027. La plata es de la gente, no de los políticos", señaló Velasco.

Velasco también cuestionó los gastos de las empresas públicas deficitarias, que, según sus datos, destinan más de Bs 3.600 millones a salarios y gastos vinculados. En contraste, destacó que su administración redujo en un 30% el gasto corriente y disminuyó el déficit proyectado de Bs 360 millones a menos de Bs 150 millones.

"Nosotros no estamos pidiendo limosna. Estamos exigiendo lo que nos corresponde. Porque esa plata no es del presidente, no es de los ministros, no es de los viceministros. Esa plata es del pueblo", sostuvo.

En ese marco, convocó a los bolivianos a respaldar la demanda de redistribución de recursos y afirmó que el objetivo del 50/50 es reducir la concentración de recursos en el Gobierno central y permitir que las autoridades regionales decidan sobre las inversiones en hospitales, caminos, agua potable y proyectos de desarrollo.

Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, respaldó la posición del gobernador y anunció que la institución cívica se sumará a las acciones para exigir el cumplimiento de la propuesta del 50/50, que, según recordó, fue uno de los compromisos de campaña del presidente Rodrigo Paz.

Asimismo, convocó a otros departamentos a unirse a esta demanda y advirtió que Santa Cruz defenderá su autonomía y exigirá una mayor descentralización de los recursos públicos.

"Y desde acá, desde Santa Cruz, le decimos a todo el país: unámonos. La plata es para todos y cada uno de los bolivianos. Vamos a estar firmes en esta lucha. No vamos a dejar que nos quiten la autonomía. Vamos por más autonomía", advirtió.

El rechazo de las autoridades cruceñas surge tras la reunión del 30 de octubre entre el Gobierno y los nueve gobernadores, en la que se abordó la agenda 50/50. En ese encuentro, el Ejecutivo anunció la asignación del 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones desde 2027, propuesta que generó desacuerdos entre autoridades departamentales, que consideran insuficiente ese porcentaje y demandan una mayor participación en los ingresos nacionales.

 

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