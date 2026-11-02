Maestros urbanos anuncian piquetes de huelga y marchas antes del paro de 48 horas

El magisterio urbano activará desde este martes nuevas medidas de presión a nivel nacional y ratificó el paro de 48 horas para el lunes 9 y martes 10 de noviembre, en rechazo a la transferencia de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.

“Nosotros vamos a continuar con nuestras movilizaciones. Esta semana instalamos el piquete de huelgas, mañana martes, el día viernes tenemos una gran marcha nacional y el lunes y martes próximos, 9 y 10, vamos a ir al paro de 48 horas”, afirmó Lorenzo Chávez, secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos.

Las medidas de presión comenzarán este martes con la instalación de piquetes de huelga de hambre. Además, el viernes 6 se realizará una marcha nacional. Los maestros rechazan que las gobernaciones y alcaldías asuman nuevas responsabilidades educativas sin contar con recursos económicos suficientes.

El diálogo entre los maestros y el Gobierno se rompió el pasado viernes. Tras ello, el sector ratificó el paro nacional de 48 horas previsto para el 9 y 10 de noviembre. En tanto, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, calificó de “político” el paro y anunció que hará cumplir el decreto que establece: “día trabajado, día pagado”.