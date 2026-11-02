El presidente Rodrigo Paz arriba a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, arribó este lunes al aeropuerto de Barajas en Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, un encuentro de alto nivel internacional que se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre bajo la presidencia oficial del rey Felipe VI. Acompañado por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, el mandatario boliviano fue recibido formalmente por una delegación de autoridades españolas.

El evento central se celebrará bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

Ejes centrales y agenda internacional Durante las sesiones oficiales, la comitiva boliviana participará activamente en las deliberaciones multilaterales enfocadas en la consolidación de la Alianza Digital Iberoamericana, la regulación de la Inteligencia Artificial, el fortalecimiento de los sistemas de cuidados y la optimización de redes de cooperación internacional frente a desastres naturales.