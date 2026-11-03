Acción de amparo pide anular elección de la directiva de Diputados

Las diputadas Claudia Herbas (Alianza Popular) y Lissa Claros (Libre) presentaron una acción de amparo constitucional contra el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, y solicitaron a la autoridad judicial dejar sin efecto la elección y conformación de la directiva de esa cámara para la legislatura 2026-2027, realizada el pasado 30 de octubre.

“Solicitamos se deje sin efecto la elección cuestionada y su resolución de formalización, y se disponga la reposición del procedimiento con respeto a la representación de los bloques”, señala parte del documento.

Sesión cuestionada

El pasado viernes, Castro asumió por segunda ocasión la presidencia de Diputados, junto con una nueva directiva, en una sesión marcada por protestas y momentos de tensión protagonizados por un grupo de legisladores que expresó su oposición a dicha conformación.

Según Claros, no hubo votación ni cómputo verificable para la elección de la directiva, situación que deberá ser valorada por la justicia para emitir una decisión.

El recurso planteado será tratado en la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Ambas legisladoras alegan que el procedimiento se llevó a cabo sin garantizar la participación de las representaciones parlamentarias.