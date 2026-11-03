Acción de amparo pide anular elección de la directiva de Diputados

País
ABI
Publicado el 03/11/2026 a las 20h32
ESCUCHA LA NOTICIA

Las diputadas Claudia Herbas (Alianza Popular) y Lissa Claros (Libre) presentaron una acción de amparo constitucional contra el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, y solicitaron a la autoridad judicial dejar sin efecto la elección y conformación de la directiva de esa cámara para la legislatura 2026-2027, realizada el pasado 30 de octubre.

“Solicitamos se deje sin efecto la elección cuestionada y su resolución de formalización, y se disponga la reposición del procedimiento con respeto a la representación de los bloques”, señala parte del documento.

 

Sesión cuestionada

El pasado viernes, Castro asumió por segunda ocasión la presidencia de Diputados, junto con una nueva directiva, en una sesión marcada por protestas y momentos de tensión protagonizados por un grupo de legisladores que expresó su oposición a dicha conformación.

Según Claros, no hubo votación ni cómputo verificable para la elección de la directiva, situación que deberá ser valorada por la justicia para emitir una decisión.

El recurso planteado será tratado en la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Ambas legisladoras alegan que el procedimiento se llevó a cabo sin garantizar la participación de las representaciones parlamentarias.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Un estudio revela que las zafras arrastran deudas y explotación
2
Evistas amenazan a militares y policías: "Si tocan a Evo, despídanse de sus familias"
3
El gigante Boeing 777-9 aterriza en Sucre para realizar pruebas operacionales a gran altitud
4
Dos gobernadores dicen no al 1% de coparticipación tributaria
5
Loza rechaza propuesta del Gobierno de asignar el 1% de coparticipación a las Gobernaciones

Lo más compartido

1
El PCC y el Comando Vermelho: una historia de muerte
2
Tuto pide a Paz rechazar la elección de la Directiva en Diputados y exigir "que se ponga a derecho"
3
Arte en papel: la historia del origami y 3 manualidades sencillas
4
Tenía 26 años: identifican a la piloto del jet que cayó y dejó a nueve fallecidos en Florida
5
Fallece Luis Rico, gran exponente de la canción social y defensor de la democracia

Más en País

03/11/2026
Gobierno quiere auditoría del sistema de radares
“Hemos pedido a la cooperación internacional que nos permitan hacer una auditoría (para) saber qué tan bien están funcionando”, qué hace falta desde el punto...
Ver más
03/11/2026
Dos gobernadores dicen no al 1% de coparticipación tributaria
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, calificó el planteamiento como un primer avance y sostuvo que el porcentaje podría incrementarse de manera progresiva en...
Ver más
El empresario y otrora candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina, quien fue aliado del Gobierno durante los primeros meses de su gestión, criticó el viaje que el presidente Rodrigo Paz y...
Ver más
03/11/2026
Samuel critica viaje de Paz y ministros a Europa: "Falta mucho trabajo, sobran muchos viajes y celebraciones"
Seguidores del expresidente Evo Morales lanzaron una polémica advertencia a policías y militares que busquen ejecutar la aprehensión en contra de su líder.
Ver más
03/11/2026
Evistas amenazan a militares y policías: "Si tocan a Evo, despídanse de sus familias"
La contaminación minera en Bolivia no puede atribuirse a un solo actor ni medirse con una única cifra. Sin embargo, los datos disponibles identifican a la explotación de oro como la principal fuente...
Ver más
03/11/2026
Bolivia: Extracción de oro concentra el 82,3% del mercurio liberado
En conferencia de prensa, el otrora candidato a la presidencia - que perdió en segunda vuelta el 2025-, Jorge Tuto Quiroga, pidió al presidente del Estado, Rodrigo Paz, que exprese su rechazo a la...
Ver más
03/11/2026
Tuto pide a Paz rechazar la elección de la Directiva en Diputados y exigir "que se ponga a derecho"
En Portada
03/11/2026 Seguridad
Una comisión de fiscales pesquisará audios de Cerimedo
Se trata de registros de conversaciones en los que supuestamente se escucha al exasesor presidencial conversando con altos funcionarios y personalidades...
vista
03/11/2026 País
Caso Hotel Las Américas: TSJ admite denuncia contra Evo Morales y Álvaro García Linera
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la acusación contra las exautoridades Evo Morales y Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas y anunció...
vista
03/11/2026 Seguridad
Capturan a 6 jóvenes presuntos reclutadores del PCC
Ocurrió en Santa Cruz de la Sierra, solo uno es boliviano. Dos de los brasileños tienen antecedentes en su país por narcotráfico, organización criminal y robo...
vista
03/11/2026 Seguridad
Revelan que el celular de Fernando Cerimedo contiene 1.108 audios tras peritaje
Un informe pericial realizado el 19 de agosto al celular de Fernando Cerimedo, a cargo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), reveló que en ese...
vista
03/11/2026 Economía
“Bolivia Day”: Gobierno presenta las potencialidades del país para atraer inversiones
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, informó que, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, en el “Bolivia Day”, un día dedicado completamente a...
vista
03/11/2026 Economía
En un mes y medio, convierten 1.825 vehículos a GNV en toda Bolivia
Desde que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora se hizo cargo de la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria (EERV-Patria), el 24 de...
vista
Actualidad
Lo presentaron este martes dos diputadas, alegan que no hubo votación ni cómputo verificable y solicitan para la...
Ver más
03/11/2026 País
Acción de amparo pide anular elección de la directiva de Diputados
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, cuestionó hoy la propuesta del Gobierno nacional sobre la redistribución de...
Ver más
03/11/2026 Cochabamba
Loza rechaza propuesta del Gobierno de asignar el 1% de coparticipación a las Gobernaciones
Ocurrió en Santa Cruz de la Sierra, solo uno es boliviano. Dos de los brasileños tienen antecedentes en su país por...
Ver más
03/11/2026 Seguridad
Capturan a 6 jóvenes presuntos reclutadores del PCC
“Hemos pedido a la cooperación internacional que nos permitan hacer una auditoría (para) saber qué tan bien están...
Ver más
03/11/2026 País
Gobierno quiere auditoría del sistema de radares
Deportes
Una tragedia sacudió al fútbol español. El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, perdió la vida después...
Ver más
03/11/2026 Fútbol Int.
Revelan qué dice el informe arbitral tras el choque que terminó con la vida de Jesús de Miguel Alameda
El delantero español del CD Tenerife Jesús de Miguel ha muerto este martes, a las 08.00 horas, a causa del golpe...
Ver más
03/11/2026 Fútbol Int.
Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel
Proviene de una familia de voleibolistas, pero se inclinó por el fútbol. Se formó en el club Olympic y tras dos...
Ver más
03/11/2026 Fútbol
Pavisic, talento y entusiasmo, da sus primeros pasos en el fútbol profesional
La Liga de Campeones llegará hoy y mañana al ecuador de la primera fase, con los aspirantes al título tratando de...
Ver más
03/11/2026 Fútbol
Choques de alto voltaje en la cuarta jornada de la Liga de Campeones
Doble Click
Ricardo Montaner se presentará en Cochabamba con su gira “El Último Regreso World Tour 2026”, marcando su esperado...
Ver más
03/11/2026 Música
Agenda: El último retorno de Ricardo Montaner a Cochabamba
ELeNos es una obra que retrata la tensión entre el miedo y la dignidad en tiempos de opresión, destacando el papel de...
Ver más
03/11/2026 Cultura
Javier Terán: el papel de la juventud es fundamental en la obra ELeNos
El cantautor, compositor y interprete boliviano, Luis Rico, falleció en las ultimas horas, informó la mañana de este...
Ver más
03/11/2026 Música
Fallece Luis Rico, gran exponente de la canción social y defensor de la democracia
En el marco de sus 35 años en Bolivia, Tigo avanza con la quinta versión del Programa Internacional de Periodismo...
Ver más
01/11/2026 Cultura
Tigo abre una nueva edición del Programa Internacional de Periodismo y suma a creadores de contenido a su programa de formación digital