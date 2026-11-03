Caso Hotel Las Américas: TSJ admite denuncia contra Evo Morales y Álvaro García Linera

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la acusación contra las exautoridades Evo Morales y Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas y anunció que la etapa preliminar de investigación será de 30 días.

“Se procedió a la resolución de apertura de etapa preliminar de la investigación”, confirmó el presidente del TSJ, Carlos Ortega. y explicó que la Sala Penal dio inicio a este procedimiento tras admitir la proposición acusatoria presentada contra ambas exautoridades.

Asimismo, detalló que el plazo establecido para esta fase es de 30 días e informó que se notificó al fiscal general del Estado y a los suscribientes de la proposición acusatoria.

Ortega aclaró que, aunque la Sala Penal dispuso la apertura de la etapa preliminar, el desarrollo de la investigación corresponde al Ministerio Público y no al TSJ.

Morales permanece en el trópico de Cochabamba con un fuerte resguardo de sus bases desde noviembre del 2024. Mientras Tanto, García Linera mantiene un bajo perfil, pero se conoce que se encuentra en la ciudad de La Paz.

La demanda contra los exmandatarios se fundamenta en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que, durante el operativo policial contra una presunta célula terrorista, se registraron acciones extrajudiciales la madrugada del 16 de abril de 2009.