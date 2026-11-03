Dos gobernadores dicen no al 1% de coparticipación tributaria

País
AGENCIAS
Publicado el 03/11/2026 a las 8h00
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El gobernador de La Paz, Luis Revilla, calificó el planteamiento como un primer avance y sostuvo que el porcentaje podría incrementarse de manera progresiva en las siguientes gestiones.

“Este 1% logrado son recursos importantes para las gobernaciones a partir del año 2027”, señaló Revilla, quien agregó que espera que el porcentaje pueda crecer en función de la situación económica del país.

Una posición similar expresó el gobernador del Beni, Jesús Egüez.

Cuatro cuestionan

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, rechazó el 1% y afirmó que el planteamiento es insuficiente.

Velasco sostuvo que las gobernaciones deberían comenzar con un 5% de coparticipación en 2027 y avanzar gradualmente hasta el 15%.

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, también cuestionó la propuesta y reveló que inicialmente el Ejecutivo planteó un 0,4%, porcentaje que posteriormente fue elevado al 1% durante las negociaciones.

En Tarija, la gobernadora María René Soruco también rechazó el planteamiento, lo mismo que el gobernador de Oruro, Edgar Sánchez.

Hasta el cierre de esta edición, no se conocía la posición de los gobernadores de Potosí, Pando y Chuquisaca sobre la propuesta del Gobierno de otorgar un 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones.

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