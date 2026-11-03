Evistas amenazan a militares y policías: "Si tocan a Evo, despídanse de sus familias"

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Publicado el 03/11/2026 a las 12h06
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Seguidores del expresidente Evo Morales lanzaron una polémica advertencia a policías y militares que busquen ejecutar la aprehensión en contra de su líder.

"Policías, militares, si tocan a Evo despídanse de sus familias. Nosotros no vamos a permitir que agarren a Evo Morales", señalaron dirigentes de las organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba.

Asimismo, los dirigentes del evismo afirmaron estar en "estado de alerta" y "listos para salir a las carreteras" ante "cualquier ataque de la derecha, los policías y militares".

"Quiero rogar a todos los afiliados, sindicatos, centrales de las Seis Federaciones del Trópico, salir a las carreteras (...) Si tocan a Evo, tocan a todo el Trópico, a las organizaciones sociales; si tocan a Evo, tocan a todos los cocaleros de la región del Trópico; si tocan a Evo no vamos a responsabilizarnos de los militares, de los policiales", advirtieron.

Añadieron que "en cualquier momento vamos a estar en las calles" para defender a su líder.

En la actualidad, cabe recordar, son dos las órdenes de aprehensión que existen contra Morales.

El primero fue emitido por un Tribunal de Sentencia de Tarija. En este caso, Morales es acusado por el delito de trata y tráfico de personas por haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.

Se ordenó su aprehensión después de que no se presentara al inicio de su juicio oral.

La segunda orden de aprehensión, en cambio, fue emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, tras denuncia del Comité Cívico pro Santa Cruz, por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Este último caso está relacionado a los bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio de este año.

No obstante, las órdenes no pudieron ser ejecutadas debido a que Morales se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba y protegido por sus seguidores, que formaron una seguridad sindical" para resguardar a su líder.

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