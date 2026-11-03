Gobierno quiere auditoría del sistema de radares

El Gobierno apunta a una auditoría técnica a los radares con apoyo de la cooperación internacional, para establecer su estado actual, identificar sus deficiencias y determinar qué necesitan para mejorar su funcionamiento, informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

“Queremos nosotros tener una especie de veredicto que nos diga dónde estamos ahora y dónde podríamos estar”, afirmó la autoridad al explicar que se busca contar con una evaluación especializada de los equipos.

Situación actual

Justiniano precisó que dos radares funcionan sin observaciones, nueve presentan observaciones y otros dos no funcionan. Aclaró que, si bien los equipos están operativos en su mayoría, no trabajan en las condiciones que espera el Gobierno.

Explicó que primero se aguarda el avance de las investigaciones judiciales relacionadas con el contrato suscrito en 2016 con la empresa Thales, por 191 millones de euros. Posteriormente, se prevé revisar el funcionamiento de los equipos con la empresa u otras compañías.

La auditoría permitirá conocer las capacidades actuales de los radares, sus necesidades desde el punto de vista técnico y comercial, y su aporte a la lucha contra el narcotráfico.

Contrato por $us 210 millones

Asimismo, la autoridad indicó que el contrato suscrito en 2016, por más de 191 millones de euros (210 millones de dólares al cambio de 2016), continúa bajo análisis judicial y que el Ministerio de Defensa aguarda el avance de ese proceso antes de definir las acciones que correspondan.

Una vez que se cuente con el diagnóstico técnico y los avances correspondientes en el ámbito judicial, se analizará la situación con la empresa involucrada o con otras empresas, a fin de establecer qué acciones corresponden y qué requerimientos adicionales deben considerarse.

Hace semanas, Defensa presentó una denuncia penal contra 19 personas, incluyendo cuatro exministros de Defensa, por un presunto daño económico superior a los 1.478 millones de bolivianos debido a presuntas irregularidades en la compra de los 13 radares.

En el marcio de esa investigación, el exministro de Defensa, Edmundo Novillo, fue puesta ante la Justicia que determino darle detención domiciliaria. Justiniano afirmó que apelarán esta determinación.