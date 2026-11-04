Decana del TSJ asume la presidencia temporal y convoca a Sala Plena ante decisión de Saucedo

Rosmery Ruiz, decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afirmó que se convocó de emergencia a Sala Plena ante el anuncio del presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien se declaró en exilio. Ruiz asumió provisionalmente la titularidad de este órgano.

"La Sala Plena es el órgano colegiado que va a decidir en este momento quién va a tomar las riendas de esta institución. Nosotros vamos a analizar esa situación en Sala Plena", dijo Ruiz desde Sucre, quien se mostró sorprendida por esta noticia.

Esta jornada, Saucedo afirmó que se encuentra fuera del país junto a su familia. El titular del TSJ resaltó que su vida y su libertad se encuentran en "riesgo extremo".

La decana mencionó que en Sala Plena del TSJ se analizarán los caminos a seguir, debido a que Saucedo aún figuraba como titular de este órgano judicial.

"Hoy nos sentamos todos los magistrados a estudiar el caso en concreto y esperamos dar a la población, hasta el mediodía, una información". Ruiz resaltó que, ante esta situación, asume la presidencia de manera temporal.