Diputados del PDC vinculan la salida de Saucedo al caso Mariaca y a un posible proceso en la Justicia

Los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada y Alejandro Medinaceli, se refirieron a la decisión del magistrado Romer Saucedo de salir del país, tras denunciar que su libertad y su vida corren riesgo.

Los legisladores oficialistas vincularon esa situación con el caso del exfiscal Roger Mariaca y un supuesto temor de “enfrentar a la Justicia”.

Rada consideró que la postura de Saucedo “implica que las investigaciones deben ser mucho más amplias, que deben ser transparentes” para “garantizar el derecho al debido al proceso”.

“Entendemos que el ‘terremoto Mariaca’ ha movido las bases más profundas de nuestra institucionalidad como país y, lamentablemente, esto abre la puerta como para que hayan estos exilios que no reflejan la voluntad del presidente Rodrigo Paz”, afirmó.

En su juicio, el Gobierno busca que “cada órgano, cada poder pueda hacer ejercicio de su independencia institucional”.

Saucedo

El presidente del Tribunal Supremo Justicia (TSJ) sorprendió este miércoles al anunciar en sus redes sociales que salió del país junto con su familia para vivir en el exilio. En ese marco, apuntó al Gobierno y lanzó una seguidilla de acusaciones.

Sin presentar pruebas, Saucedo afirmó que “Bolivia dejó de ser un país seguro” y denunció que su libertad y la vida de “toda” su familia “corren peligro”.

Se desconoce su paradero; sin embargo, Saucedo ha dejado en claro en su extensa publicación que no renuncia al cargo de magistrado y que retornará al país cuando su libertad y vida, como la de su familia, “dejen de estar en peligro”.

Justicia

Por su lado, el diputado suplente Medinaceli aseguró que “Bolivia es un Estado de derecho” porque -según su versión- “existe una independencia de órganos del Estado”.

“Hay que recordar que el Órgano Judicial ha tomado posesión luego de una elección en 2024, un año antes a que entre la gestión del presidente Paz. Hoy día este Estado de derecho, que en el marco del artículo 12 de la Constitución Política del Estado, existe una independencia de órganos”, dijo.

En su criterio, “decisiones de esta naturaleza que vayan a tomar algunas autoridades responderán, pues, a ciertas acciones que en algún momento han debido tomar y que hoy tienen miedo tal vez a enfrentar a la Justicia”.

Indicó que “esta justicia tiene que marcarse en un debido proceso y actuar en el marco de la independencia que corresponde”.

Rada consideró que “en algún momento el Estado le podrá brindar todas las garantías” a Saucedo “para que haga ejercicio de su derecho a la legítima defensa y no tenga que estar siendo exiliado fuera del país”.