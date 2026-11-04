Estuvo en la cárcel y fue cercano a Beller y Paz: Las controversias que envuelven a Saucedo

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Publicado el 04/11/2026 a las 10h43
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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, salió del país y se declaró en el exilio bajo el argumento de que Bolivia ya no es un país seguro. Esta decisión se suma a varias controversias, entre declaraciones y acciones.

Romer Saucedo fue elegido como presidente del TSJ el 15 de diciembre del 2024 y fue designado en enero del 2025. Este año, Saucedo admitió que estuvo en la cárcel de Palmasola con detención preventiva tras un altercado por defender a su madre de una agresión física, cuando él tenía apenas 21 años.

Acusado por tentativa de homicidio, Saucedo estuvo recluido al menos un año y cinco meses, pero no se le dictó una sentencia ejecutoriada.

Sucedo además tuvo una relación cercana con el presidente del Estado, Rodrigo Paz. Al inicio de su gestión, ambos se mostraron cercanos y con posturas similares, no obstante, ese vínculo se fue desgastando.

“Lo que usted ha hecho, Presidente, es constitucional y lo está haciendo por el bien de Bolivia”, le dijo Saucedo hace meses a Rodrigo Paz.

Incluso, el vicepresidente Edmand Lara afirmó que Saucedo es un socio del primer mandatario. Sin embargo, este acercamiento quedó roto luego de que el presidente del TSJ, en las últimas horas haya acusado a Paz de convertir nuevamente a la justicia en una “puerta giratoria”.

Asimismo, en agosto de este año, Saucedo reveló ser amigo de la activista Nadia Beller, quien denunció un atentado por parte de Fernando Cerimedo.

“Mi persona, sabiendo la relación que existía con el señor Fernando Cerimedo y además por una cuestión de amistad que tengo con Nadia, ella es una activista muy conocida en el país en nuestro departamento una amistad que viene ya de bastante tiempo, me preocupé y tomé contacto con el señor Cerimedo para preguntarle cuál era la situación en relación a la a la salud y la vida de Nadia”, relató Saucedo luego del atentado.

Poco antes de abandonar el país, Saucedo dijo que necesitaba coordinar acciones con la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA).

La mañana de este miércoles, Saucedo se pronunció en sus redes sociales y aseguró que salió del país con toda su familia. Aseguró que sembrarían pruebas en su contra para desacreditarlo y adelantó que no renunciará.

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