Fiscal afirma que Saucedo tiene procesos abiertos en Santa Cruz y lo invita a presentarse

El fiscal General interino, José Armando Urioste, afirmó este miércoles que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, cuenta con procesos abiertos en Santa Cruz, y lo invitó a presentarse ante la justicia para declarar.

"(El exilio) es una decisión absolutamente personal del señor Saucedo. Tiene procesos abiertos en Santa Cruz, no sabemos por qué él ha rehuido de la justicia, sin embargo, por los conductos regulares se va a proceder a invitarlo a que tome su declaración en los diferentes casos y eso va a continuar", expuso Urioste.

Sin embargo, se limitó a decir que se tratan de "muchos" procesos y que desconoce la naturaleza de los mismos. Añadió que Saucedo tiene toda la seguridad jurídica y las garantías necesarias para que se defienda a derecho.

"Lo invito a que se presente, que se defienda, que presente las pruebas que tiene (sobre sus denuncias)", expuso.

Por otro lado, el Fiscal no descartó que, en medio de los procesos correspondientes, se tome la decisión de emitir una alerta migratoria, aunque, presumió que Saucedo aún está en Bolivia.