Gustavo Ávila apunta a la modificación de cuatro leyes para reformar el sistema electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prepara una reforma electoral que tiene como objetivo “mejorar los procesos electorales” y, con ello, “mejorar la democracia”. Para este propósito, busca modificar cuatro leyes fundamentales vinculadas al sistema democrático y electoral boliviano.

“El trabajo que estamos desarrollando tiene antecedentes fuertes dentro de esta historia de procesos electorales y que nos ha llevado a tomar esta determinación. Una necesidad urgente para tener esta reforma electoral que tiene un objetivo mejorar los procesos electorales y con ello mejorar la democracia”, dijo Gustavo Ávila, presidente del TSE, en entrevista con Urgente.bo.

Tras la conclusión del último ciclo electoral, el TSE se puso manos a la obra para impulsar una reforma electoral profunda que permita introducir cambios y mejorar los procesos electorales.

“Cuando inaugurábamos el proceso electoral, decíamos que este tenía que ser la última vez que se utilizaba esta ley en un proceso electoral porque esta ley, si bien data del año 2010, en su contenido tiene mucha normativa de la década del 90. Es una ley muy antigua con muchos vacíos y contradicciones”, resaltó.

Ávila afirmó que dentro de esta reforma se busca modificar cuatro normativas clave: la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley 026 del Régimen Electoral, la Ley 1096 de Organizaciones Políticas y la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

“En realidad nosotros queremos reformar cuatro leyes. Estas cuatro leyes que habían sido creadas en la misma época tienen contradicciones y todas confluyen en el proceso electoral y por eso tenemos que modificar estas cuatro normas”, puntualizó.

El presidente del TSE explicó a Urgente.bo que esta iniciativa surgió a raíz de hechos como la inscripción de candidatos faltando solo 48 horas, situación contemplada en la normativa; la declinación de participación de fuerzas políticas, como ocurrió durante la segunda vuelta de las elecciones subnacionales en La Paz; y el antecedente de las elecciones judiciales, que no pudieron desarrollarse en cinco departamentos debido a amparos constitucionales.

“Si bien este ciclo de cinco procesos electorales para el Órgano Electoral ha sido exitoso, en el tema de organización hay que reconocer que la ley está mal y por eso hemos empezado este cambio normativo”, manifestó Ávila.

Este jueves se realizará el último Encuentro Departamental Rumbo a la Reforma Electoral, en el departamento del Beni. El encuentro constituye un espacio de diálogo y participación destinado a recoger, analizar y sistematizar propuestas de distintos sectores de la sociedad para fortalecer el sistema electoral boliviano.

Entre el 25 y el 30 de noviembre, el TSE prevé entregar los proyectos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), instancia que tendrá la responsabilidad de analizar y aprobar los cambios.

“Teníamos dos caminos por recorrer. Uno era presentar un proyecto hecho por el Órgano Electoral y llevarlo al Parlamento. Y el segundo camino es el que hemos decidido que es una reforma abierta; visitar los nueve departamentos, llamar a todas las instituciones, representantes, universidades, colegios de profesionales y que presenten propuestas de la reforma. Y eso es lo que hemos hecho”.