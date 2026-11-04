Lara dará su informe a la ALP y desafía a Paz a hacerlo vía zoom

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, planteó que el presidente Rodrigo Paz brinde su informe de gestión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a través de la plataforma Zoom, si es que “tiene la voluntad”.

En contacto con la prensa, Lara señaló que el viernes 6 se clausurará la gestión legislativa 2025-2026 y dos días después se dará inicio a la 2026-2027.

Paz está desde el pasado lunes en España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se realizará hoy y mañana.

Luego de sus gestiones en España Paz viajará a Turquía el 11 de noviembre, para reunirse con su homólogo turco además de cumplir otras actividades hasta el 14 de noviembre.

Por tanto Paz estará fuera del país los próximo 10 días.

Sin embargo, Lara señaló que si Paz da a conocer la hora en la que puede conectarse para dar su informe se garantiza las condiciones para que su mensaje sea escuchado por el pleno de la ALP y el país.

Afirmó que así como Paz hace “valer” la gobernanza digital para liderar reuniones de gabinete debe tomar la misma postura para cumplir con su deber constitucional de presentar su informe de gestión.

“Para unas cosas hace cumplir la gobernanza digital y para otras no. Brinde su informe de gestión, a ver si tiene la voluntad. Así como hace reuniones de gabinete por zoom, Presidente, tenga la voluntad de hacer su informe de gestión por Zoom”, señaló.

El vocero presidencial, Jose Luis Gálvez, informó que el presidente Rodrigo Paz, emitirá un mensaje a la nación cuando retorné de su viaje a Europa, haciendo referencia al informe de gestión del año transcurrido. Además, anunció que durante 12 días, los ministros emitirán un informe del primer año de gestión de sus carteras.