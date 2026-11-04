Lara dará su informe a la ALP y desafía a Paz a hacerlo vía zoom

País
Redacción Central
Publicado el 04/11/2026 a las 8h59
ESCUCHA LA NOTICIA

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, planteó que el presidente Rodrigo Paz brinde su informe de gestión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a través de la plataforma Zoom, si es que “tiene la voluntad”.

En contacto con la prensa, Lara señaló que el viernes 6 se clausurará la gestión legislativa 2025-2026 y dos días después se dará inicio a la 2026-2027.

Paz  está desde el pasado lunes en España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se realizará hoy  y mañana.

Luego de sus gestiones en España Paz viajará a Turquía  el 11  de noviembre, para reunirse con su homólogo turco además de cumplir otras actividades hasta el 14 de noviembre.

Por tanto Paz estará  fuera del país los próximo 10 días.

Sin embargo, Lara señaló que si Paz da a conocer la hora en la que puede conectarse para dar su informe se garantiza las condiciones para que su mensaje sea escuchado por el pleno de la ALP y el país.

Afirmó que así como Paz hace “valer” la gobernanza digital para liderar reuniones de gabinete debe tomar la misma postura para cumplir con su deber constitucional de presentar su informe de gestión.

“Para unas cosas hace cumplir la gobernanza digital y para otras no. Brinde su informe de gestión, a ver si tiene la voluntad. Así como hace reuniones de gabinete por zoom, Presidente, tenga la voluntad de hacer su informe de gestión por Zoom”, señaló.

El vocero presidencial, Jose Luis Gálvez, informó que el presidente Rodrigo Paz, emitirá un mensaje a la nación cuando retorné de su viaje a Europa, haciendo referencia al informe de gestión del año transcurrido. Además, anunció que durante 12 días, los ministros emitirán un informe del primer año de gestión de sus carteras.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Los demócratas arrasan en las elecciones de medio término y recuperan el control total del congreso
2
Romer Saucedo: “He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio”

Lo más compartido

1
Evistas amenazan a militares y policías: "Si tocan a Evo, despídanse de sus familias"
2
El gigante Boeing 777-9 aterriza en Sucre para realizar pruebas operacionales a gran altitud
3
Un estudio revela que las zafras arrastran deudas y explotación
4
Loza rechaza propuesta del Gobierno de asignar el 1% de coparticipación a las Gobernaciones
5
En un mes y medio, convierten 1.825 vehículos a GNV en toda Bolivia

Más en País

04/11/2026
Romer Saucedo: “He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio”
El presidente del Tibunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, indicó en redes sociales que se encuentra fuera del país junto con su familia. “Bolivia...
Ver más
04/11/2026
Gobierno llama a gobernaciones y alcaldías contra sequía e inundación
Seis departamentos de Bolivia sufren las consecuencias de la sequía, 78 mil familias afectadas y 35 mil damnificadas debido a la escasez de agua y pérdidas en...
Ver más
Son, según sus dirigentes, 76 ayunadores distribuidos en distintas ciudades del país. Anuncian un paro el lunes y martes próximos. Rechazan la transferencia administrativa de los institutos técnicos...
Ver más
03/11/2026
Maestros urbanos instalan 20 piquetes de huelga de hambre
Lo presentaron este martes dos diputadas, alegan que no hubo votación ni cómputo verificable y solicitan para la elección de la directiva “se disponga la reposición del procedimiento con respeto a la...
Ver más
03/11/2026
Acción de amparo pide anular elección de la directiva de Diputados
“Hemos pedido a la cooperación internacional que nos permitan hacer una auditoría (para) saber qué tan bien están funcionando”, qué hace falta desde el punto de vista comercial y desde el punto de...
Ver más
03/11/2026
Gobierno quiere auditoría del sistema de radares
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, calificó el planteamiento como un primer avance y sostuvo que el porcentaje podría incrementarse de manera progresiva en las siguientes gestiones.
Ver más
03/11/2026
Dos gobernadores dicen no al 1% de coparticipación tributaria
En Portada
04/11/2026 País
Romer Saucedo: “He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio”
El presidente del Tibunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, indicó en redes sociales que se encuentra fuera del país junto con su familia. “Bolivia...
vista
04/11/2026 Mundo
Los demócratas arrasan en las elecciones de medio término y recuperan el control total del congreso
El partido demócrata ha logrado una victoria aplastante en las elecciones de mitad de mandato, arrebatando el control de la Cámara de Representantes y del...
vista
03/11/2026 Seguridad
Una comisión de fiscales pesquisará audios de Cerimedo
Se trata de registros de conversaciones en los que supuestamente se escucha al exasesor presidencial conversando con altos funcionarios y personalidades...
vista
03/11/2026 Seguridad
“No nos van a amedrentar”, el Gobierno responde a amenazas
“Al viceministro (de Régimen Interior) le decimos con absoluta claridad: continúe trabajando con firmeza, tiene el respaldo pleno del Gobierno nacional y la...
vista
03/11/2026 Seguridad
Fiscalía presume que amenaza a viceministro viene de una banda criminal
“Al parecer es una organización criminal, nos encontramos en proceso de investigación”, declaró el Fiscal General refiriéndose al hombre asesinado entre el...
vista
03/11/2026 País
Acción de amparo pide anular elección de la directiva de Diputados
Lo presentaron este martes dos diputadas, alegan que no hubo votación ni cómputo verificable y solicitan para la elección de la directiva “se disponga la...
vista
Actualidad
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, planteó que el presidente Rodrigo Paz brinde su informe de gestión ante la...
Ver más
04/11/2026 País
Lara dará su informe a la ALP y desafía a Paz a hacerlo vía zoom
Seis departamentos de Bolivia sufren las consecuencias de la sequía, 78 mil familias afectadas y 35 mil damnificadas...
Ver más
04/11/2026 País
Gobierno llama a gobernaciones y alcaldías contra sequía e inundación
El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, adelantó que la visita del papa León XIV a Uruguay,...
Ver más
04/11/2026 Mundo
Para el Vaticano, la gira del papa León XIV por América Latina será como volver a casa
El presidente del Tibunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, indicó en redes sociales que se encuentra fuera del...
Ver más
04/11/2026 País
Romer Saucedo: “He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio”
Deportes
Una tragedia sacudió al fútbol español. El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, perdió la vida después...
Ver más
03/11/2026 Fútbol Int.
Revelan qué dice el informe arbitral tras el choque que terminó con la vida de Jesús de Miguel Alameda
El delantero español del CD Tenerife Jesús de Miguel ha muerto este martes, a las 08.00 horas, a causa del golpe...
Ver más
03/11/2026 Fútbol Int.
Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel
Proviene de una familia de voleibolistas, pero se inclinó por el fútbol. Se formó en el club Olympic y tras dos...
Ver más
03/11/2026 Fútbol
Pavisic, talento y entusiasmo, da sus primeros pasos en el fútbol profesional
La Liga de Campeones llegará hoy y mañana al ecuador de la primera fase, con los aspirantes al título tratando de...
Ver más
03/11/2026 Fútbol
Choques de alto voltaje en la cuarta jornada de la Liga de Campeones
Doble Click
Ricardo Montaner se presentará en Cochabamba con su gira “El Último Regreso World Tour 2026”, marcando su esperado...
Ver más
03/11/2026 Música
Agenda: El último retorno de Ricardo Montaner a Cochabamba
ELeNos es una obra que retrata la tensión entre el miedo y la dignidad en tiempos de opresión, destacando el papel de...
Ver más
03/11/2026 Cultura
Javier Terán: el papel de la juventud es fundamental en la obra ELeNos
El cantautor, compositor y interprete boliviano, Luis Rico, falleció en las ultimas horas, informó la mañana de este...
Ver más
03/11/2026 Música
Fallece Luis Rico, gran exponente de la canción social y defensor de la democracia
En el marco de sus 35 años en Bolivia, Tigo avanza con la quinta versión del Programa Internacional de Periodismo...
Ver más
01/11/2026 Cultura
Tigo abre una nueva edición del Programa Internacional de Periodismo y suma a creadores de contenido a su programa de formación digital