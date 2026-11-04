Ministro Oviedo: Todos sabemos que Saucedo y Mariaca eran muy amigos, andaban y vivían juntos en Sucre

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Publicado el 04/11/2026 a las 14h22
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que para el Gobierno y la Policía fue "una sorpresa" la decisión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de dejar el país y exiliarse junto a su familia y señaló que posiblemente se puso "nervioso" por las investigaciones que se siguen en contra del exfiscal general, Roger Mariaca.

En contacto con los medios, Oviedo afirmó que Saucedo y Mariaca eran "muy buenos amigos" e incluso vivían juntos en Sucre.

"Todos sabemos que eran muy amigos, que andaban juntos, vivían juntos en Sucre. Las investigaciones, probablemente por eso se ha puesto nervioso", afirmó.

Mariaca está detenido preventivamente en el penal de Cantumarca acusado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y enriquecimiento ilícito. Su detención se produjo después de que fuera apuntado por el Gobierno de Estados Unidos de supuestamente proteger y beneficiar al narcotráfico.

El Ministro de Gobierno, en esa línea, afirmó que no había ninguna alerta migratoria activada contra Saucedo, por lo que pudo dejar el país mediante cualquier punto autorizado del país.

"Hay una investigación que está haciendo migración para saber por dónde ha salido y veremos que se va desarrollando", acotó.

A través de sus cuentas en las redes sociales, la mañana de este miércoles, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, informó que decidió escapar del país y declararse en el exilio al considerar que su vida corre riesgo por buscar la independencia judicial.

En su escrito, Saucedo señala que Bolivia dejó de ser un país seguro y su libertad, junto a la de su familia, "corren peligro".

Afirma que en el país se acabaron las garantías jurídicas y acusa al "poder político" de meter a la cárcel y hasta contratar sicarios para atentar contra la vida de quienes "no comulgan con ellos".

"MI LIBERTAD Y LA VIDA DE TODA MI FAMILIA CORREN PELIGRO. Se acabaron las garantías jurídicas: el poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte" (sic), señala.

Saucedo, asimismo, señala que en el país "se vienen construyendo relatos en base a mentiras y sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme" y advierte que esa práctica se aplicará también "con otros liderazgos emergentes, referentes regionales y nacionales, para después de haberlos desacreditado en redes sociales y medios de comunicación, darles la estocada judicial final".

"He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio. Pasaré a engrosar la lista de aquellos que, en tiempos de democracia, aún son perseguidos. Le contaré al mundo que en mi país ES PECADO CUESTIONAR AL PODER POLÍTICO Y QUE SE ASESINAN MAGISTRADOS CON TOTAL IMPUNIDAD Y COMPLICIDAD DE LAS ESFERAS DEL PODER" (sic), aseveró.

Asimismo, señala que no renunciará a su cargo, pero denuncia que el Gobierno ya tiene un "trato" con quien lo supliría en la Sala Plena del TSJ.

 

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