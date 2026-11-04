Paz en Madrid: “no queremos solo entregar minerales”

País
ABI
Publicado el 04/11/2026 a las 18h29
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Durante el conversatorio de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolló este miércoles en España, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, el presidente Rodrigo Paz afirmó que Bolivia apuesta ya no solo por exportar materia prima, como los minerales, sino avanzar en la fabricación de tecnología, como los celulares, a partir del próximo año.

Durante su exposición, el mandatario explicó que Bolivia aporta el 10% del estaño utilizado en los celulares que las personas llevan consigo y afirmó que el país cuenta con una amplia riqueza mineral, con recursos disponibles para atender la demanda internacional.

“El mineral que quieran cuando quieran y como quieran está en Bolivia. Pero nosotros no queremos entregar minerales, queremos desarrollar conjuntamente con aquellos empresarios, después de este año de haber ordenado la casa”, indicó.

Asimismo, anunció que en 2027 se pondrá en marcha una plataforma de desarrollo con el propósito de que Bolivia deje de aportar únicamente materias primas y avance hacia la fabricación de productos tecnológicos, como los celulares.

“No queremos que solo ese 10% (del estaño boliviano) esté en el celular, sino que el celular se haga en Bolivia”, afirmó.

Añadió que con esa proyección participa en estos eventos y agradece la invitación a este espacio.

“Porque lo que se construye y lo que ustedes quieran soñar en cualquier tipo de desarrollo en lo que quieran, el material que necesiten, la energía que necesiten, el espacio que necesiten lo pueden encontrar en Bolivia o en general en Iberoamérica”, dijo.

Afirmó que “si a Iberoamérica le va bien, medianamente a Bolivia le va a ir bien y si a Bolivia le va bien medianamente a Iberoamérica le irá bien”.

“Esa es nuestra apuesta, generar un país donde podamos entre todos construir una Iberoamérica más fuerte y donde una Bolivia pueda contribuir en esa construcción no solo con recurso humano, sus materias que tiene, como recursos naturales, pero también con un cuidado del medio ambiente y a su vez también construyendo democracias fuertes que tanto necesitamos, instituciones fuertes, una visión de sentido común con destino común”, agregó.

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