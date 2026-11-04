Rodríguez Veltzé: “El ‘autoexilio’ del presidente del TSJ revela la profundidad de la crisis judicial”

Luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se declaró en el exilio, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé consideró que este hecho revela la profundidad de la crisis judicial y expone la necesidad de la reforma.

“El ‘autoexilio’ del presidente del TSJ revela la profundidad de la crisis judicial y reabre con urgencia la necesidad de una reforma estructural del sistema, con consenso político y ciudadano”, publicó el exmandatario en sus redes sociales.

Saucedo señaló que se exilia por el riesgo de perder su libertad y su vida, alertando que le estarían sembrando pruebas para procesarlo.

Rodríguez Veltzé, en el pasado, había cuestionado a Saucedo, por ejemplo, cuando siendo juez emitió un posicionamiento respecto a una controversia pública política. También, más recientemente, contradijo al magistrado cuando manifestó que la justicia de Bolivia necesitaba a la DEA.