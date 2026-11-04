Romer Saucedo: “He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio”

El presidente del Tibunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, indicó en redes sociales que se encuentra fuera del país junto con su familia. “Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro”, escribió en una publicación.

“He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio. Pasaré a engrosar la lista de aquellos que, en tiempos de democracia, aún son perseguidos. Le contaré al mundo que en mi país es pecado cuestionar al poder político y que se asesinan magistrados con total impunidad y complicidad de las esferas del poder”, señaló.

“Mi exilio no significa una renuncia. La Sala Plena del TSJ tiene quórum para funcionar aún sin mi presencia”, añadió.

“Retornaré al país cuando las condiciones hayan cambiado, cuando mi libertad y mi vida dejen de estar en peligro, y no solo la mía, sino la de mi esposa e hijos”, aseguró.