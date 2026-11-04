Rosmery Ruiz es presidenta temporal en ejercicio del TSJ

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 04/11/2026 a las 16h07
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La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a la decana de esa instancia, Rosmery Ruiz Martínez, como presidenta temporal en ejercicio, ante la ausencia de Romer Saucedo, quien este miércoles anunció que abandonó Bolivia junto a su familia.

Esa decisión fue asumida durante una sesión de Sala Plena instalada poco después de las 14:30, en la que las autoridades judiciales analizaron la situación institucional generada tras el anuncio de Saucedo sobre su salida del país.

Horas antes, alrededor de las 6:00, el presidente del TSJ informó a través de sus redes sociales que se encontraba fuera de Bolivia junto a sus familiares. En la misma publicación, se declaró en el exilio y expresó preocupación por su seguridad.

“Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro”, escribió Saucedo en su cuenta de Facebook.

La salida del presidente del máximo tribunal de justicia y su declaración pública motivaron la convocatoria a Sala Plena, que finalmente determinó designar a Ruiz Martínez para asumir temporalmente las funciones de la Presidencia del TSJ.

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