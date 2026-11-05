Abogado presenta denuncia contra Urquidi y Zamora por audios atribuidos con Cerimedo

El abogado Guido Calcina presentó este miércoles una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de la Primera Dama Maria Elena Urquidi y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, por los audios atribuidos con el asesor político Fernando Cerimedo.

“Hemos formalizado la denuncia ante la fiscalía departamental de La Paz en contra de María Elena Urquidi, que es la primera dama, y el señor Mauricio Zamora, el actual ministro de Obras Públicas. Son los tres delitos que se ha identificado, a partir de los trece audios que ha sacado el señor Cerimedo”, dijo el jurista.

Asimismo, indicó que la denuncia es por los presuntos delitos de tráfico de influencias, beneficio en razón del cargo y nombramiento de cargos ilegales.

Además, Calcina señaló que las verificadoras del país confirmaron que la primera dama y el ministro Zamora participaron en esos audios, que también fueron presentados como prueba, además de videos y distintos peritajes.

En ese sentido, el abogado indicó que pedirán requerimientos fiscales a la empresa Tigo, Viva, Entel para la triangulación de llamadas y mensajes telefónicos. Además, solicitarán al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) peritajes de loa audios para tener “certeza científica”.

“En nuestro país existe impunidad a la corrupción y esta manera sentar un precedente para que futuras autoridades no cometan este delito. Los delitos de corrupción no prescriben en nuestro país”, aseveró el jurista.