Bata aclara que continuará con la venta de calzados a nivel nacional

La empresa Bata informó este jueves que continuará con la comercialización de sus productos, a través de un nuevo licenciatario local, luego de la decisión de Manufactura Boliviana S.A. de concluir sus operaciones.

"En un momento exigente para la economía nacional y para el sector productivo, Bata ratifica su compromiso con Bolivia. Ante la decisión de Manufactura Boliviana S.A. de concluir sus operaciones, Bata seguirá presente en todo el país a través de un nuevo licenciatario local, que tendrá a su cargo la comercialización de sus productos", indica el comunicado institucional firmado por la directora global de Comunicaciones Corporativas de Bata, Sarah Stocchetti.

Asimismo, señaló que Bata continuará con la venta de diversas marcas de calzado, y reafirmó el compromiso de la empresa con el comercio formal y la protección al consumidor boliviano.

"Bolivia es parte de la historia de Bata. En momentos como este, quedarse es una decisión de confianza en el país, en su gente y en su capacidad de salir adelante. Queremos seguir acompañando a las familias bolivianas con calzado de calidad", dijo.

Por último, la empresa remarcó su gratitud con el valor histórico de la actividad manufacturera del calzado en el país y manifestó su voluntad de trabajar junto a las autoridades y al sector privado.