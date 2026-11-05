Decana asume presidencia del TSJ y da 6 días para que Saucedo se presente saucedo

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, dijo ayer que se decidió esperar seis días para que Romer Saucedo retorne a Bolivia. Mientras, tanto ella asumirá la Presidencia “de manera temporal”, en su calidad de decana de esta institución.

“En caso de que no se constituyere en su fuente de trabajo transcurridos esos seis días, la sala plena nuevamente se va a reunir para determinar lo que corresponda en derecho”, manifestó Ruiz en conferencia de prensa.

Saucedo aseguró ayer en redes sociales que se encuentra fuera del país junto con su familia. “Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro”, escribió en las redes sociales.

“He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio. Pasaré a engrosar la lista de aquellos que, en tiempos de democracia, aún son perseguidos. Le contaré al mundo que en mi país es pecado cuestionar al poder político y que se asesinan magistrados con total impunidad y complicidad de las esferas del poder”, señaló Saucedo.

Plazo

La ahora presidenta interina del TSJ, añadió que cumplido los seis días de plazo, si Saucedo no se presenta “será tomado como abandono”.

La autoridad insistió que este plazo está establecido en la normativa boliviana, entre estos, el artículo 5 de la Ley de Residencia, como el tiempo máximo que una autoridad puede estar sin asistir a su fuente de trabajo.

Sala plena se reunió ayer por poco más de una hora después de que Saucedo confirmara que salió del país.

Consultada sobre una anterior sala plena que definió que Eduardo Ortega asuma como presidente del TSJ desde el 2027, dijo que se ratificó esa elección y solo “variaron los tiempos”.

Aunque luego insistió que la definición del nuevo presidente se realizará en la sala plena que debe realizarse la próxima semana.

Sello rojo

El fiscal general del Estado interino, Armando Urioste, anunció que se activará el sello rojo de Interpol en contra Saucedo, e, incluso, anticipó que se emitirán órdenes de aprehensión en contra del magistrado.

La autoridad explicó ayer que todavía se elaboran los documentos necesarios para activar los mecanismos de búsqueda internacional. Anunció que espera brindar mayores detalles una vez que concluya esa etapa administrativa.

Urioste dijo que todavía no existe información precisa de que Saucedo haya salido del país.