Roberto Castro asume la presidencia de Diputados

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ERBOL
Publicado el 05/11/2026 a las 20h37
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Roberto Castro ratificó la elección de la directiva de la Cámara de Diputados para la legislatura 2026-2027 y fue posesionado este jueves, junto con resto de los miembros de la directiva de esa instancia legislativa, pese a los cuestionamientos de algunos legisladores de Libre sobre la falta de consenso en la conformación de la nómina y la ausencia de un conteo público de votos en la elección del 30 de octubre.

“Queda ratificada la elección de la directiva de la Cámara de Diputados de la legislatura 2026-2027”, afirmó Castro, después de informar que el diputado Rolando Pacheco retiró su solicitud de reconsideración y que, por tanto, no correspondía someterla a votación del pleno.

Pacheco había presentado la solicitud el 30 de octubre, pero este jueves pidió su retiro y archivo para no interferir en las acciones constitucionales que se presentaron sobre el caso.

 

Reclamos

La posesión se realizó tras reclamos de legisladores de Libre, quienes señalaron que Castro no habría respetado los consensos alcanzados con las bancadas minoritarias. También cuestionaron que, dentro de Libre, se hubiera favorecido a los disidentes cercanos al diputado Rafael López. Antes del acto, Lissa Claros y otros legisladores vistieron poleras con la frase “Castro dictador” y levantaron una pancarta con el mismo mensaje.

Castro dio por concluido el debate sobre los cuestionamientos y sostuvo que no había un objeto de discusión que debiera someterse a votación. Aunque aseguró que se daría la palabra a los legisladores que aún tenían intervenciones pendientes, dispuso continuar con el segundo punto del orden del día: la posesión de la directiva electa para la legislatura 2026-2027.

 

Controversia

La directiva fue elegida el viernes 30 de octubre, en una sesión preparatoria que comenzó con más de tres horas de demora y estuvo marcada por gritos, empujones y forcejeos en la testera. Castro se dio por aclamado tras la lectura de la nómina, sin que se realizara un conteo público de votos.

El conflicto también estuvo marcado por las disputas internas en Libre sobre la representación de esa bancada en la directiva. Legisladores opositores cuestionaron que no se respetaran los consensos para definir a sus representantes y rechazaron la nómina presentada durante la sesión.

Por su parte, el secretario general de Diputados, José Manuel Encinas, defendió el procedimiento y aseguró que hubo votación por signo, mediante levantamiento de manos, aplausos o cuando los legisladores se pusieron de pie. Indicó que, tras revisar seis cámaras de seguridad, identificaron 66 votos, aunque las imágenes exhibidas mostraban 40.

 

Verificación visual

Este jueves, el primer secretario, Mario Lima, presentó un informe en el que sostuvo que la propuesta recibió el respaldo de la mayoría absoluta de los legisladores presentes.

Afirmó que verificó visualmente esa mayoría y comunicó el resultado a Castro, aunque reconoció que algunos momentos no quedaron registrados adecuadamente por los incidentes y la manipulación de micrófonos.

El diputado Carlos Alarcón cuestionó que no se hubiera realizado una votación formal conforme al artículo 33 del Reglamento General y pidió repetir la elección, incluso mediante votación nominal. Lissa Claros, por su parte, calificó de “armado” el informe de Lima, rechazó el procedimiento y exigió una nueva votación.

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