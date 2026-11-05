Saucedo denuncia persecución política y huye; Gobierno lo vincula a Mariaca

“Se acabaron las garantías jurídicas: el poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte”, aseguro ayer Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a tiempo de anunciar que deja el país porque su vida y la de su familia corren peligro.

El Presidente del TSJ sorprendió ayer con su decisión de alejarse del país y ahonda mucho más la crisis en el Órgano Judicial.

En un largo mensaje en sus redes sociales, Saucedo asegura que se vienen construyendo relatos en base a mentiras “y sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme. Pero no solamente a mí: lo harán además con otros liderazgos emergentes, referentes regionales y nacionales, para después de haberlos desacreditado en redes sociales y medios de comunicación, darles la estocada judicial final”, detalló.

En tanto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo informó que el exfiscal general del Estado Roger Mariaca y Saucedo eran amigos y “andaban juntos”.

“Todos sabemos que eran muy amigos, que andaban juntos, vivían juntos en Sucre, etc. Las investigaciones son las investigaciones, probablemente por eso se haya puesto nervioso”, afirmó la autoridad y admitió que el autoexilio de Saucedo fue una sorpresa ya que, según aseguró, no había alertas migratorias en su contra y tampoco citación para que declare.

“Lo más curioso es que él da a entender que hay una falta de administración de justicia cuando él es el presidente del TSJ, pero no tenemos otra explicación por el momento”, agregó.

Para el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé la actitud de Saucedo revela la “profundidad de la crisis judicial” y la necesidad de encaminar con urgencia una reforma.

Rodríguez insistió la necesidad de encarar decididamente una reforma judicial, en un contexto en el que la administración de justicia es blanco de denuncias de corrupción y retardación.

Objeto judicial

En su mensaje, Saucedo también afirma que “mi frontalidad y sinceridad para decir las cosas causó molestias desde el inicio, incluyendo al anterior gobierno, pero los actuales empezaron un ataque sistemático y gradual: primero para desacreditarme ante mi pueblo con esos relatos construidos en base a la mentira”.

Saucedo dijo que está seguro “que pretenderán utilizar elementos de convicción que serán fabricados a la medida de algunos políticos, para luego convertirme en un objetivo judicial y así ser el trofeo con el que celebren la toma del Órgano Judicial que tanto ansían. ¡No les daré el gusto mi cabeza no será su trofeo!”.