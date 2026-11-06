La ALP clausura la legislatura 2025-2026 en medio de polémica

La falta de comprobación del quórum y la impuntualidad de los legisladores desataron este viernes una polémica en la Asamblea Legislativa, luego de que el vicepresidente Edmand Lara se retirara de la sesión de clausura y el presidente del Senado, Diego Ávila, asumiera su conducción. La controversia se extendió durante varias horas.

“Me da ganas de llorar de impotencia ya de tanta chacota que hacen”, manifestó Lara durante una conferencia de prensa, en la que cuestionó que los legisladores no cumplieran el horario pese a percibir un salario de Bs 20.000 y contar con tres pasajes aéreos al mes. Defendió que se retiró después de esperar 10 minutos y sostuvo que actuó por respeto a la población.

El vicepresidente también anunció que los legisladores que no asistieron serían sancionados, incluida su esposa, la diputada Diana Romero.

Supuesta usurpación

Además, calificó de ilegal la sesión dirigida por Ávila y advirtió que estaba dejando constancia de una supuesta usurpación de funciones. Reiteró que solo él podía presidir la Asamblea mientras el presidente Rodrigo Paz estuviera fuera del país.

Por su parte, Ávila cuestionó que Lara se retirara sin que las secretarías de ambas cámaras verificaran formalmente la existencia de quórum.

Convocatoria, rechazo y clausura

En medio del debate, llegó una convocatoria firmada por el vicepresidente para reprogramar la sesión al sábado 7 de noviembre; sin embargo, la Asamblea rechazó esa propuesta por más de dos tercios y decidió continuar con la plenaria.

La controversia también estuvo marcada por cuestionamientos sobre la interpretación de la Constitución y los reglamentos legislativos. Finalmente, la Asamblea trató los informes de gestión: el presidente de Diputados, Roberto Castro, presentó los resultados de esa cámara y Ávila informó sobre las leyes aprobadas, las tareas de fiscalización y la ejecución presupuestaria del Senado.

Antes de finalizar la sesión, la Asamblea aprobó, por más de dos tercios en ambas cámaras, una resolución que dejó constancia del retiro de Lara sin verificación reglamentaria del quórum y dispuso aplicar el régimen de suplencia para que Ávila condujera la sesión.

El documento también estableció que esa actuación no constituía usurpación de funciones y contempló la aplicación del artículo 174 del Reglamento de Diputados.

Posteriormente, el pleno aprobó otra resolución, también por más de dos tercios, con la que declaró clausurada la legislatura 2025-2026 este 6 de noviembre.

Con esa decisión concluyeron las actividades legislativas de la Asamblea, las cámaras, las comisiones y los comités para que puedan reiniciarse tras la sesión del domingo.