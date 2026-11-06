Aprehenden a familiares de Saucedo y Rojas le atribuye propiedad de maletas

Mientras el Gobierno no logra establecer aún el paradero del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ayer varios de sus familiares fueron aprehendidos y Laura Rojas, principal implicada en el caso maletas, le atribuyó la propiedad de las 31 valijas a la autoridad.

“El dueño de las maletas era el señor Romer Saucedo Gómez, alias el Alemán, el que se dio a la fuga”, aseguró escuetamente ayer la exlegisladora luego de salir de la Fiscalía y ampliar su declaración. Consultada por qué no hizo esa revelación antes, Rojas dijo que por el riesgo que corría su seguridad, la de sus hijas y el resto de su familia.

En tanto, la Policía arrestó ayer a varios familiares de Saucedo, durante cuatro operativos y allanamientos realizados en el departamento de Santa Cruz.

Según el reporte inicial, también se secuestraron materiales importantes para las investigaciones realizadas contra el magistrado.

Las acciones se realizaron como parte de las pesquisas para dar con el paradero de Saucedo, quien el miércoles afirmó, mediante sus redes sociales, que se encuentra fuera del país en condición de “exiliado”. Sobre el juez pesa una orden de aprehensión por narcotráfico.

Fugitivo

El comandante de la Policía, Adrián Álvarez, confirmó que, cuando fueron notificados de la situación de Saucedo, se activaron las labores investigativas para capturarlo.

La orden de aprehensión contra Saucedo es del 3 de noviembre.

La Policía indaga si Saucedo continúa en Bolivia o ha salido del territorio nacional.

Sin detallar nombres, la Policía arrestó ayer a varios familiares de Saucedo en operativos y allanamientos.

Allegados del Presidente del TSJ confirmaron las detenciones a los medios cruceños. Tres de los operativos se realizaron en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, mientras que el cuarto ocurrió en San Ignacio de Velasco.

Antes de huir, Saucedo denunció que el poder político tomó la justicia y “tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar a gente con la muerte”.

Tras ese anuncio, el Ministerio Público reveló que existen al menos dos procesos iniciados contra Saucedo.

Hermana

La Fiscalía emitió ayer una orden de aprehensión contra Ana Gabriela Saucedo Gómez, hermana de Romer Saucedo, por su presunta participación en los delitos de extorsión y cohecho activo, supuestamente a cambio de gestionar un fallo judicial favorable para una de las partes de un proceso, indicaron diversas fuentes, según reporte de ANF.

La orden fue librada por el fiscal Nelson Quintana Heredia, en el marco de una investigación contra el propio Saucedo por los presuntos delitos de cohecho pasivo, concusión, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.