Fiscal Urioste ratifica que Saucedo será juzgado por la vía ordinaria y descarta juicio de responsabilidades

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Publicado el 06/11/2026 a las 14h17
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El fiscal general del Estado interino, Armando Urioste, ratificó este viernes que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, será procesado por la vía ordinaria y descartó cualquier posibilidad de que sea beneficiado con un juicio de responsabilidades.

Urioste afirmó que Saucedo es investigado por "delitos comúnes" que habría cometido alejado del cumplimiento de sus funciones, por lo que le corresponde ser juzgado por la vía ordinaria.

"Ese es un delito común que no lo ha hecho en el ejercicio de su función como presidente (del TSJ). Entonces, el narcotráfico, la configuración de que se trata de un crimen organizado, todo aquello implica la comisión de un delito ordinario, no es el ejercicio de sus funciones", señaló el Fiscal.

Añadió que el TSJ podría también abrir otra investigación por los delitos presuntamente cometidos por Saucedo durante el ejercicio del cargo. Citó que cohecho activo, pasivo y abandono del cargo son algunos de los delitos que se podrían investigar por otra vía.

Saucedo se declaró en el autoexilio el pasado miércoles al considerar que su vida y la de su familia corre riesgo por defender, dijo, la independencia judicial.

Empero, poco después se conoció que horas antes la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

En ese sentido, Urioste señaló que se sospecha que Saucedo estaría en alguna ciudad de Brasil y ya anunció se busca activar el sello rojo de Interpol en su contra.

Asimismo, el fiscal indicó que el jueves se realizaron allanamientos en distintas ciudades del país, y en un operativo en Cochabamba se encontró $us 370.000.

Agregó que los allanamientos también fueron en otras ciudades como Santa Cruz de la Sierra. "Cada paso que se da se descubren nuevos elementos", aseveró.

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