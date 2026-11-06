Lara denuncia “usurpación de funciones” tras la instalación de la sesión del Legislativo sin su presencia

País
AGENCIAS
Publicado el 06/11/2026 a las 11h49
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En medio de la polémica, el vicepresidente Edmand Lara denunció este viernes “usurpación de funciones” ante la instalación de la sesión del pleno del Legislativo sin su presencia, según un reporte de Unitel.

Otra polémica surge en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, instaló la sesión del pleno ante la ausencia del vicepresidente Edmand Lara, quien declaró la falta de quorum a las 10.00, hora que había sido fijada para el inicio de la sesión.

“Vicepresidente llama a recuperar la puntualidad y advierte: “Nadie puede usurpar funciones de la Presidencia de la Asamblea’”, se lee en un pronunciamiento.

De forma paralela, se desarrollaba la sesión conducida por el presidente del Senado, Diego Ávila.

La Vicepresidencia indicó que “tras la suspensión de la Vigésima Sesión Ordinaria de Clausura de la Legislatura 2025-2026 por falta de quórum, el Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara Montaño, hizo un llamado a los legisladores a recuperar la puntualidad, la responsabilidad y el respeto por las instituciones”.

“Quiero hacer un llamado a todos los legisladores: tenemos que recuperar la puntualidad, la responsabilidad y el respeto por las instituciones”, afirmó.

Además, indicó que se explicó que se esperó el tiempo prudente para iniciar la sesión, pero no se logró el quórum necesario.

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