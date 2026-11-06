Lara presenta recurso contra Ávila en el TCP

País
ERBOL
Publicado el 06/11/2026 a las 21h18
ESCUCHA LA NOTICIA

El vicepresidente Edmand Lara presentó este viernes un Recurso Directo de Nulidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra el presidente del Senado, Diego Ávila, por asumir y ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa durante la sesión de clausura de la legislatura 2025-2026.

“Comparezco por derecho propio, e interpongo recurso directo de nulidad contra Diego Esteban Mateo Ávila Navajas, presidente de la Cámara de Senadores, por los actos concretos mediante los cuales asumió y ejerció la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 6 de noviembre de 2026 sin concurrir una suplencia válidamente habilitada”, señala el memorial.

Desde la Vicepresidencia señalaron que Lara anunció la suspensión de la sesión después de verificar personalmente que no existía quórum legal ni reglamentario. Por ello, solicitó la nulidad de los actos cuestionados y una medida cautelar urgente para suspenderlos.

La acción constitucional surge después de la polémica por la impuntualidad de los legisladores y el retiro de Lara del hemiciclo. El vicepresidente sostuvo que esperó 10 minutos y cuestionó que los asambleístas no cumplieran el horario de convocatoria.

Por su parte, Ávila asumió la conducción de la plenaria, luego de cuestionar que no se hubiera verificado formalmente el quórum mediante las secretarías de ambas cámaras.

 

Recurso anunciado

En medio de la controversia, el legislador Manolo Rojas advirtió a Ávila que podría presentarse un recurso por presunta usurpación de funciones, al recordar un conflicto similar ocurrido entre David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez. Por ello, consideró necesario aprobar una resolución que dejara constancia de la ausencia de Lara.

En ese sentido, antes de finalizar la sesión, la Asamblea aprobó, por más de dos tercios en ambas cámaras, una resolución que dejó constancia del retiro de Lara sin que se hubiera verificado reglamentariamente el quórum y dispuso aplicar el régimen de suplencia para que Ávila condujera la plenaria.

El documento también estableció que esa actuación no constituía usurpación de funciones y contempló la aplicación del artículo 174 del Reglamento de Diputados.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Cumbre Iberoamericana: Paz resalta apoyo de la CAF como un socio estratégico de Bolivia
2
Semapa lleva agua a comunidades afectadas por la sequía en Aiquile
3
Pedro Alliana asume como nuevo presidente de Paraguay
4
Pese a rechazo de Libre y Unidad, el PDC posesiona a Castro en Diputados
5
Lara denuncia “usurpación de funciones” tras la instalación de la sesión del Legislativo sin su presencia

Más en País

06/11/2026
Una ley instituye el “Día nacional de la Constitución Política del Estado”
La norma, que está vigente desde hace una semana, encarga al TCP “la organización y coordinación de los actos conmemorativos y protocolares vinculados al...
Ver más
06/11/2026
La ALP clausura la legislatura 2025-2026 en medio de polémica
El vicepresidente del Estado se retiró de la sesión cuestionando la impuntualidad de los parlamentarios. El presidente del Senado la continuó. Lara decidió...
Ver más
El fiscal general del Estado interino, Armando Urioste, ratificó este viernes que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, será procesado por la vía ordinaria y descartó...
Ver más
06/11/2026
Fiscal Urioste ratifica que Saucedo será juzgado por la vía ordinaria y descarta juicio de responsabilidades
La nueva directiva de la Cámara de Diputados fue posesionada ayer, pese al rechazo de legisladores de oposición, que acusan al presidente, Roberto Castro, de “dictador”.
Ver más
06/11/2026
Pese a rechazo de Libre y Unidad, el PDC posesiona a Castro en Diputados
Mientras el Gobierno no logra establecer aún el paradero del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ayer varios de sus familiares fueron aprehendidos y Laura Rojas,...
Ver más
06/11/2026
Aprehenden a familiares de Saucedo y Rojas le atribuye propiedad de maletas
El presidente Rodrigo Paz expresó este viernes su respaldo a la soberanía de Paraguay e instó a que prevalezca el respeto a la Constitución de ese país y a la institucionalidad frente a la crisis...
Ver más
06/11/2026
Paz expresa su respaldo a la soberanía de Paraguay e insta a que prevalezca el respeto a la institucionalidad
En Portada
06/11/2026 Mundo
Expresidente del Paraguay está “oficialmente detenido”
Santiago Peña permanece bajo arresto domiciliario luego de una orden de detención emitida por la Fiscalía, "hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio...
vista
06/11/2026 País
Lara presenta recurso contra Ávila en el TCP
El vicepresidente cuestiona la legalidad de la conducción de la sesión de clausura de la legislatura 2025-2026 en el Parlamento y pide anular los actos...
vista
06/11/2026 Fútbol
Con cinco nuevas incorporaciones, Bolivia presenta a la nómina para amistosos contra Perú y Ecuador
Bolivia presentó este viernes a la nómina de los 25 jugadores convocados para los partidos amistosos contra Perú y Ecuador. En la lista figuran cinco nuevas...
vista
06/11/2026 Mundo
Senado de Paraguay destituye al presidente Peña
Es consecuencia de la crisis económica y política desatada por la debacle de un banco con el que Peña estaba muy relacionado. Su vicepresidente lo sustituirá.
vista
06/11/2026 Mundo
Pedro Alliana asume como nuevo presidente de Paraguay
Los legisladores de Paraguay resolvieron este viernes separar de la presidencia a Santiago Peña y en su lugar se tomó juramento a Pedro Alliana, vicepresidente...
vista
06/11/2026 País
La ALP clausura la legislatura 2025-2026 en medio de polémica
El vicepresidente del Estado se retiró de la sesión cuestionando la impuntualidad de los parlamentarios. El presidente del Senado la continuó. Lara decidió...
vista
Actualidad
El sumo pontífice ofreció sus primeras palabras en la plaza la Independencia Montevideo, la capital del país más laico...
Ver más
06/11/2026 Mundo
León XIV inicia en Uruguay su gira por Latinoamérica
Santiago Peña permanece bajo arresto domiciliario luego de una orden de detención emitida por la Fiscalía, "hasta tanto...
Ver más
06/11/2026 Mundo
Expresidente del Paraguay está “oficialmente detenido”
El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa) mantiene desplegado su operativo de ayuda...
Ver más
06/11/2026 Cochabamba
Semapa lleva agua a comunidades afectadas por la sequía en Aiquile
Los legisladores de Paraguay resolvieron este viernes separar de la presidencia a Santiago Peña y en su lugar se tomó...
Ver más
06/11/2026 Mundo
Pedro Alliana asume como nuevo presidente de Paraguay
Deportes
Bolivia presentó este viernes a la nómina de los 25 jugadores convocados para los partidos amistosos contra Perú y...
Ver más
06/11/2026 Fútbol
Con cinco nuevas incorporaciones, Bolivia presenta a la nómina para amistosos contra Perú y Ecuador
Real Potosí pasó a las semifinales de la Copa de la División Profesional del fútbol boliviano tras eliminar ayer a...
Ver más
06/11/2026 Fútbol
Real Potosí da un batacazo y elimina a Bolívar, uno de los favoritos, en la Copa Nacional
El Real Madrid remontó y ganó 2-3 al AEK, ayer miércoles en Atenas en la cuarta jornada de Liga de Campeones, rescatado...
Ver más
05/11/2026 Fútbol Int.
Real Madrid remonta y gana al AEK Atenas con gol de Valverde en la adición del partido
La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años...
Ver más
05/11/2026 Fútbol Int.
Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal
Doble Click
Bolivia alberga dos especies únicas de parabas que hoy enfrentan uno de los mayores desafíos para su supervivencia.
Ver más
06/11/2026 Vida
Alertan que parabas Barba Azul y Frente Roja están amenazadas por la extinción
Los escritores nacionales Carmen Lucía Carvalho Sandoval (Santa Cruz) y Yuvinscka Jhannirha Pereira Hurtado (La Paz)...
Ver más
06/11/2026 Cultura
Carvalho y Pereira triunfan en el 53º Concurso de Literatura Franz Tamayo
El académico e investigador boliviano Guillermo Mariaca Iturri, director general ejecutivo de la Escuela de Gestión...
Ver más
05/11/2026 Vida
Fallece Guillermo Mariaca Iturri, director de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
Los charanguistas potosinos no desentonaron en la cuadragésima segunda versión del Festival y Feria del Charango 2026...
Ver más
05/11/2026 Cultura
Intérpretes potosinos imponen su talento en el Festival del Charango