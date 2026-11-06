“Me dan ganas de irme, me cansé de la chacota”, Lara critica la impuntualidad en la ALP

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, criticó este viernes a los legisladores que llegaron tarde a la sesión de clausura programada para hoy, a las 10.00. Molesta, la autoridad sostuvo que, con dicha actitud hasta deseaba “irse”, pero mencionó que si lo hace, robarán al país.

“Me indigna todo lo que pasa, me da ganas de irme, pero no quiero dejar a mi pueblo en un momento tan crítico, porque sé si yo me voy, van a robar la patria, por lo menos estoy aquí incomodándoles”, indicó en una conferencia de prensa.

Lara suspendió la sesión por falta de quórum, sin embargo, minutos después, el presidente de Senadores, Diego Ávila, tomó la testera y acusó a Lara por abandonar la reunión y no esperar a los legisladores.

Lara expuso que hay quienes buscan una oportunidad de trabajo y aseguró que ellos sí cumplirían con la puntualidad. “Ustedes ganan 20 mil bolivianos, tienen tres pasajes al mes, sesionan de vez en cuando, no pueden cumplir con el horario, por lo menos por respeto a la población”, dijo.

Asimismo, Lara sostuvo que está presto a cualquier proceso en su contra “por ser puntual”. Reiteró que habrá sanciones para quienes llegaron tarde, ya que fueron contados como falta, incluso, a la diputada Diana Romero.

“Empiezan a llegar como cuentagotas y todavía se enojan. No estamos para esperar a nadie. La hora es la hora. Ya me he cansado de la chacota de la asamblea, discúlpeme. Basta ya de estas cosas, que me da ganas de llorar de impotencia”, indicó.

Pese a que el presidente de la ALP, Edmand Lara, haya suspendido la sesión de clausura este viernes, Diego Ávila, tomó la testera para llamar lista y continuarla. En medio de cuestionamientos, la sesión fue instalada y se realiza la exposición de informes de parte de Ávila y el presidente de Diputados, Roberto Castro.