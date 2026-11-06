Paz expresa su respaldo a la soberanía de Paraguay e insta a que prevalezca el respeto a la institucionalidad

País
ABI
Publicado el 06/11/2026 a las 10h28
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El presidente Rodrigo Paz expresó este viernes su respaldo a la soberanía de Paraguay e instó a que prevalezca el respeto a la Constitución de ese país y a la institucionalidad frente a la crisis política que atraviesa.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el mandatario boliviano reafirmó su respeto por la soberanía del vecino país y sus instituciones democráticas, pero, sobre todo, su “profundo afecto por su pueblo”.

“En momentos importantes para la vida de una nación, el respeto a la Constitución y la institucionalidad deben prevalecer ante todo”, afirmó Paz.

En medio de persistentes protestas por la intervención de la entidad financiera Ueno Bank, debido a una crisis de solvencia, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo.

“Al pueblo hermano del Paraguay, nuestro respaldo y compromiso de seguir construyendo una región de paz, estabilidad y colaboración”, añadió el mandatario boliviano.

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