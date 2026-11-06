Paz se reúne con el Rey de España: "Agradecemos su cercanía con Bolivia"

El presidente Rodrigo Paz sostuvo una reunión de trabajo con el rey Felipe VI de España, en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, en la perspectiva de fortalecer la cooperación.

El encuentro constituye la segunda reunión entre ambos en menos de un año y se enmarca en una relación de amistad personal que se remonta a sus años de estudiantes, hace más de tres décadas, según la Oficina del Presidente.

Tras la reunión, el mandatario boliviano destacó la cercanía del monarca español con Bolivia y su compromiso con la comunidad iberoamericana, mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Sostuvimos una reunión de trabajo con S. M. el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Agradecemos su cercanía con Bolivia y su compromiso con la comunidad iberoamericana. Seguimos trabajando para que los lazos entre nuestros países se traduzcan en cooperación y oportunidades para nuestra gente", expresó Paz.

La reunión se desarrolló en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, que congrega en España a jefes de Estado y de Gobierno de la región, y forma parte de la agenda internacional del presidente boliviano.

En marzo pasado, durante la visita de Felipe VI a Bolivia, Paz ya había destacado la amistad que los une y la importancia de ese vínculo personal para fortalecer las relaciones entre ambos países.