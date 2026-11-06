Pese a rechazo de Libre y Unidad, el PDC posesiona a Castro en Diputados

La nueva directiva de la Cámara de Diputados fue posesionada ayer, pese al rechazo de legisladores de oposición, que acusan al presidente, Roberto Castro, de “dictador”. Los integrantes de Unidad y Libre exigieron una nueva elección, ya que denunciaron que la realizada el pasado viernes 30 de octubre presentó irregularidades en el procedimiento, según reporte de Visión 360.

Durante la sesión, los participantes dejaron bien marcadas las líneas. Mientras que los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) criticaron la postura de los opositores, a quienes acusaron de “manchar” el procedimiento legal y tratar de resolver problemas dentro de sus organizaciones políticas en el pleno, los integrantes de Libre y Unidad aseguraron que se necesita una nueva elección para que la gestión sea legítima.

“Si quiere seguir siendo presidente, elíjase correctamente presidente. La directiva tiene que ser resultado del voto, no puede ser resultado del capricho, del compromiso político con el Gobierno. Hagamos las cosas bien”, señaló Germain Caballero, diputado de Libre.

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Su colega de Unidad, Carlos Alarcón, se sumó al pedido. Argumentó que no hubo una votación y que únicamente se dio lectura a una lista de nombres.

“Realmente estamos contribuyendo a destruir la institucionalidad del país. Los ciudadanos están asombrados. La Cámara de Diputados le pone gasolina al fuego haciéndole creer que hubo una elección. El tema de fondo es que no puede haber una nueva directiva porque no hubo una votación”, manifestó. Por su parte, la diputada de Libre, Lissa Claros, calificó de “dictador” a Roberto Castro.

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Los legisladores opositores acudieron al Palacio Legislativo ataviados con poleras en las que se leía “Castro Dictador”, algo que fue criticado por los oficialistas.

La diputada del PDC, Helen Patricia Patiño Butrón, indicó que en la sesión anterior se procedió a la elección correcta de la directiva y planteó a los asistentes a que se paren para demostrar ello. También criticó los enfrentamientos registrados durante esa sesión, entre ellos los gritos, la interrupción de intervenciones, el retiro de micrófonos y la ruptura de documentos.