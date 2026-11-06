En pleno paro de salud, hallan un churrasco de sindicalistas en el hospital San Juan de Dios

En medio de un paro de salud en Santa Cruz de la Sierra, este viernes se halló un churrasco en un área del mantenimiento del hospital San Juan de Dios.

El insólito hecho, según la denuncia, es realizado por un grupo de sindicalistas que trabajan en el nosocomio.

Al lugar llegó la vicegobernadora cruceña, Paola Aguirre, que alegó que se trata de un “abuso sindicalista”.

Ante el reclamo, se registró un impasse entre Aguirre y un grupo de trabajadores. La autoridad se enfrentó a gritos a los trabajadores mientras que en una mesa había varios platos con comida servidos.

Aguirre indicó que pese a que los trabajadores acatan estas acciones, se oponen a las medidas de restructuración que quiere impulsar la Gobernación cruceña.

Por su lado, los trabajadores de salud cumplen este viernes un paro de 24 horas y en un pliego que expusieron detallaron que exigen el pago inmediato de un bono de vacunación.

”Basta de incumplimientos, exigimos el pago inmediato”, detalla una parte del comunicado.